Daniel Dias é bronze e alcança a 25ª medalha em Paralimpíadas

A lenda continua! Nadador paralímpico mais vencedor da história, Daniel Dias, de 33 anos, conquistou na manhã desta quarta-feira, no Centro Aquático de Tóquio, a medalha de bronze nos 200m livre da classe S5. É, simplesmente, o 25º pódio em Paralimpíadas em sua carreira. O paulista ainda tentará mais cinco medalhas na capital japonesa.

O brasileiro cravou a marca de 2min38s61, ficando atrás apenas do italiano Francesco Bocciardo (ouro com 2min26s76, novo recorde paralímpico) e do espanhol Antoni Ponce (2min35s20).

Daniel Dias leva o bronze nos 200m livre S5 masculino – Paralimpíadas de Tóquio (Foto: eprodução/ Sportv)

“Foram cinco anos muito difíceis. A gente ficou sem treinar, enfrentou muita coisa. Mas saber que minha família está me acompanhando, meus filhos, isso me deu força, independentemente do que está acontecendo aqui eu vou me divertir, vou chorar bastante. Meus últimos Jogos, então quero aproveitar cada momento”, afirmou.

Com a medalha, Daniel consegue uma façanha: desde as Paralimpíadas de 2008 ele sobe consecutivamente ao pódio. São 14 ouros, sete pratas e quatro bronzes em sua trajetória esportiva, que se encerrará agora no Japão.

“Independentemente do que acontecer na piscina, em casa sou medalha de ouro. Só tenho a agradecer a Deus por tudo o que me deu, por tudo o que já conquistei nesse esporte, por ter essa família linda”, disse.

Daniel é o nadador masculino mais premiado na história das Paralimpíadas. Só uma mulher tem mais pódios do que ele: a norte-americana Trischa Zorn – levando em conta apenas atletas que disputaram exclusivamente provas de natação; a israelense Zipora Rosenbaum tem 30 pódios paralímpicos, mas também competiu no atletismo, basquete em cadeira de rodas e tênis de mesa.

Foi a quarta medalha do país no dia. Antes de Daniel, Gabriel Bandeira levou o ouro nos 100m borboleta da classe S14, Gabriel Araújo foi prata nos 100 costas da classe S2 e Phelipe Rodrigues terminou em terceiro nos 50m livre da classe S10.

