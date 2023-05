Paratleta de Atibaia conquista medalha de prata na 1ª Fase Nacional de Circuito de Natação

O nadador paralímpico de Atibaia, Maurício Felício, garantiu a medalha de prata na 1ª Fase Nacional do Circuito de Natação Loterias Caixa 2023, na prova de 100 metros peito, conquistando o 2º lugar do ranking brasileiro. Com o resultado ele também segue na disputa para conquistar uma vaga nos Jogos Parapan-Americanos de Santigo, no Chile, que acontecerão em setembro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O atleta representou Atibaia, por meio da APA, junto à treinadora Fernanda Françoso, em uma das competições paralímpicas mais importantes do Brasil, que tem como objetivos coroar o desenvolvimento da prática esportiva no país, contribuir para o aprimoramento técnico das modalidades em disputa e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite, além de apresentar os valores do paradesporto brasileiro.

Maurício Felício é portador de uma deficiência visual bilateral, em razão de uma retinose pigmentar. O atleta conta que conviveu com a depressão e o esporte foi o meio fundamental para se reerguer. “O esporte me mostrou um mundo pós-deficiência, ou seja, eu tive que me adaptar a uma nova condição de vida que me foi imposta. E foi a APA e o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Atibaia que me fizeram acreditar no meu potencial. Descobri na natação que o esporte é uma ferramenta transformadora”, ressaltou.

