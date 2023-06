Atletas de Atibaia representam o município no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno

Com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Educação, de Esportes e Lazer e o patrocínio da Lei de Incentivo Federal, quatro atletas da A3, equipe de natação de Atibaia, representarão a cidade no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno – Troféu Ruben Dinard Araújo, que teve início nesta terça-feira, (13) e segue até sábado (17). A competição esportiva acontece em Bauru (SP), sendo a primeira vez que essas atletas de Atibaia participam do campeonato. Haverá transmissão por meio do YouTube, no canal Swimchannel.

(Imagem Ilustrativa de Quimcy Dsouza por Unsplash)

As quatro meninas que estão integrando a equipe de Atibaia são: Maitê Ricco, modalidade de 100 metros peito e 100 metros borboleta, além de revezamentos; Catarina Koizumi, com 100 metros costas e revezamentos; Duda Lima, revezamento 4×100 livre, 4×200 livre e 4×100 medley – em que o nadador precisa nadar os quatros estilos, na ordem borboleta, costas, peito e crawl, sendo que em provas de revezamento, quatro nadadores participam da equipe, cada um nadando em um estilo de nado diferente, na ordem costas, peito, borboleta e crawl – e Luara Keid, com 100 metros costas, 100 metros livre e 200 metros medley, além de revezamentos.

A natação é um esporte que melhora a força dos músculos e trabalha todo o corpo, estimulando as articulações e ligamentos, bem como o controle de peso. A prática do esporte aeróbico é indicada para todas as idades por ser um tipo de atividade física que melhora a capacidade cardiorrespiratória, agilidade, força e velocidade, além de ajudar a desenvolver a coordenação, o equilíbrio e as habilidades psicomotoras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia