Equipe de Atibaia é destaque no 10º Torneio Regional de Natação

Os atletas de natação pré-mirim de Atibaia e do Projeto das Escolas Municipais de Atibaia (EMA) brilharam no 10º Torneio Regional de Natação, promovido pela Federação Aquática Paulista, que aconteceu no dia 21 de outubro, na cidade de Araras.

(Imagem Ilustrativa de Marcus Ng por Unsplash)

Com um total de 29 atletas, o time de Atibaia conquistou 35 medalhas, incluindo 9 de ouro, 10 de prata e 13 de bronze, nas categorias individuais, além de três medalhas em competições de revezamento (sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze).

O torneio contou com a participação de 187 atletas, representando 12 entidades esportivas da região. Um dos destaques da competição foi Camilly Thomaz, na categoria mirim 2. A nadadora alcançou o 1º lugar na prova dos 25 metros nado livre, 3º lugar nos 25 metros costas e desempenhou um papel fundamental no revezamento 4×25 metros medley, nadando crawl e contribuindo para a conquista do 1º lugar pela equipe de Atibaia.

O Projeto EMA é voltado a alunos da rede municipal de ensino, do terceiro ao quinto ano, e atende mais de mil alunos por ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia