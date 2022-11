Festival de Natação das Escolas Municipais de Atibaia 2022 acontece neste sábado (26)

A Prefeitura irá promover neste sábado, dia 26 de novembro, o Festival de Natação das Escolas Municipais de Atibaia (EMA) 2022, a partir das 9h, no Centro Integrado de Educação Municipal CIEM I. O evento reunirá alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino que participam das aulas de natação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No festival, os alunos terão a oportunidade de mostrar aos professores, pais e responsáveis todo o aprendizado e evolução nas atividades aquáticas realizadas durante o ano.

O projeto de natação é realizado no CIEM I e atende cerca de 1.000 alunos no total. A realização do festival cumpre, além do incentivo à prática de esportes, um importante fator agregador, pois não há competição e sim uma saudável demonstração de aprendizado e espírito de equipe.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia