Natação de Atibaia conquista 41 medalhas na 4ª Super Copa São Paulo de Verão

A natação de Atibaia teve mais uma participação importante em competições de 2021 com 41 medalhas conquistadas na 4ª Super Copa São Paulo de Verão, realizada no Complexo Aquático Leonardo Sperate, em São Caetano do Sul (SP), até domingo (12). As provas foram disputadas nas categorias Pré-Mirim a Sênior, em uma piscina de 50 metros.

Atibaia foi representada por 33 atletas da Associação Aquática de Atibaia – A3, que ganharam nada menos do que 41 medalhas – 6 de participação na categoria Mirim, 30 individuais (6 ouros, 9 pratas, 10 bronzes e 5 rose gold, estas últimas referentes ao quarto e quinto lugares na categoria Petiz) e 5 em revezamentos (1 ouro, 1 prata e 3 bronzes).

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Promovida pela Federação Aquática Paulista (FAP), a competição tem por finalidade desenvolver a natação e promover o intercâmbio desportivo em todo o Estado de São Paulo, colaborando para a difusão e apuro do nível técnico da natação paulista.

A equipe de natação de Atibaia conquistou resultados expressivos neste ano, incluindo três títulos do Campeonato Paulista, o vice-campeonato brasileiro da atleta Júlia Gomes Pavão e dezenas de medalhas em competição disputada em Bauru, além da participação no Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno, em Recife, com as categorias Juvenil e Júnior.

A Associação Aquática de Atibaia – A3 é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que mantém convênio esportivo junto à Prefeitura, recebendo recursos municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os treinos de rendimento da natação acontecem no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM I, de segunda a sábado. Segundo a Associação Aquática de Atibaia – A3, atualmente cerca de 50 nadadores da cidade são atendidos por meio dessa parceria com o Executivo Municipal.

Mais informações podem ser obtidas com a A3, por meio do Instagram @a3atibaia, ou com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, nº 1061, Samambaia Parque Residencial, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia