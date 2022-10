Atibaia é campeã no maior Circuito Mares de águas abertas do Estado de São Paulo

A equipe ADA (Associação Desportiva Atibaiense) Atibaia garantiu o 1º lugar no maior Circuito Mares de águas abertas do Estado de São Paulo, na modalidade natação de águas abertas, temporada 2022. Cerca de 500 equipes participaram do evento esportivo, realizado em Ilha Bela, Litoral Norte de São Paulo, com Atibaia se destacando ao alcançar a vitória e terminar na primeira colocação da disputa.

Realizado em 6 etapas, o Circuito foi concluído com Atibaia consagrando-se a grande campeã, com uma rodada de antecedência, ainda durante a 5ª etapa, disputada entre 500 equipes participantes. As etapas aconteceram em Ilha Bela, Caraguatatuba, São Sebastião e Guarujá, todas no Litoral Norte paulista. O Circuito conta com mais de 150 representantes entre 25 a 50 anos, além de crianças e terceira idade. As provas de água são categorizadas em 500 metros, 1 km, 2.5 km e 5 km, além de corrida de 5 km e aquathlon (natação de 1 km e corrida de 5 km).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Mesmo já campeã, Atibaia permanecerá na competição na disputa por pódios individuais na 6ª etapa, que acontecerá no dia 27 de novembro. Essa sexta e última etapa, no Guarujá, contará com o encerramento do ranking individual e por equipes do Circuito Mares, com mais de trinta pódios em disputa, nas diversas categorias.

A Prefeitura da Estância de Atibaia oferece 35 modalidades esportivas gratuitas à população, entre elas a natação, cujas aulas acontecem na piscina do Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano (Elefantão), de segunda a sexta-feira, atendendo todas as faixas etárias, a partir dos 4 anos e até a terceira idade, com os professores Dannyel Sieburth, Kelly Ferraz, Mayara Akemi e Grazielle Santos. Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial; telefone (11) 4411-2767; e e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia