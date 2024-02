Piscina do Elefantão receberá alunos aos sábados para aulas de natação e hidroginástica

A piscina do Elefantão está pronta para receber dezenas de alunos todos os sábados, oferecendo uma variedade de aulas aquáticas, com o objetivo de preencher uma lista de espera, desafogando as aulas da semana. Com um cronograma cuidadosamente planejado, as atividades visam atender a diferentes faixas etárias e níveis de habilidade.

Piscina do Elefantão (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Das 7h30 às 9h

O dia começará animado com as aulas de natação ministradas por Dannyel, das 7h30 às 9h. Com foco em técnicas de nado e desenvolvimento de habilidades aquáticas, essas aulas prometem proporcionar um ambiente divertido e educativo para os alunos.

Das 9h30 às 11h

Na sequência, das 9h30 às 11h, é a vez da turma da natação com a instrutora Kelli. Com sua abordagem dinâmica e experiência comprovada, Kelli oferece uma oportunidade única para os alunos aprimorarem suas habilidades na água, seja para fins recreativos ou competitivos.

Das 12h30 às 13h30

Para os mais novos e aqueles que estão dando os primeiros mergulhos, há a aula de iniciação, das 12h30 às 13h30. Embora essa turma esteja atualmente com uma lista de espera, a equipe do Elefantão está comprometida em abrir novas vagas para atender à demanda crescente.

Das 14h às 15h50

À tarde, das 14h às 15h50, a piscina se transforma em um cenário animado para a hidroginástica, liderada pela instrutora Fernanda. Com exercícios especialmente projetados para fortalecer músculos, melhorar a flexibilidade e promover o bem-estar geral, essa atividade atrai tanto os jovens quanto os mais experientes.

Handebol

Domingo, dia 25, será a vez do Handebol brilhar no Ginásio do Atibaia Jardim com a 1ª Copa Hand, a partir das 13h, na modalidade Adulto Masculino. O evento, aberto ao público, é organizado pela Associação Desportiva de Atibaia (ADA), parceira da Prefeitura, que oferece a modalidade de Handebol gratuitamente à população.

Próximos eventos

24 de fevereiro – Projeto Saca Só Rotary Club – Campeonato vôlei beneficiente no Elefantão das 8h às 18h

26 – Congresso Técnico do 42º Torneio dos Trabalhadores no Cine Itá, às 19h

29 – Cerimonial de Assinatura de Convênios Esportivos, às 19h, no Cine Itá

Detalhes

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, pelo tel. (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, 1061 – Jardim Tapajós, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia