Terceira Idade de Atibaia conquista 29 medalhas em campeonatos de Natação

A equipe de natação da terceira idade de Atibaia, composta por 12 integrantes, conquistou 29 medalhas durante participação nos últimos campeonatos esportivos da cidade e região neste ano, sob comando do técnico Luiz Roberto Cabral e o Professor Ronaldo Bueno.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Participantes de cinco campeonatos (JOCAVI – Jogos Campeões da Vida, JOMI – Jogos da Melhor Idade, JAI – Jogos Abertos do Interior, Jogos da Primavera e Torneio de Mairiporã), os atletas totalizaram 18 medalhas de ouro, 8 de prata e 3 de bronze, com destaque para o primeiro lugar nos Jogos da Primavera e o segundo lugar no JOMI, na modalidade de natação.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, o objetivo dos campeonatos é promover a saúde e o bem-estar, além de garantir aos idosos autoestima e convívio social, bem como incentivar a prática esportiva, necessária após este grupo de risco ter se mantido isolado por cerca de dois anos em decorrência da pandemia de Covid-19.

A natação é uma atividade física de baixo impacto, pois não força as articulações e joelhos, reunindo diversas vantagens para a saúde do corpo e mente. Esta atividade aquática opera todos os músculos do corpo e ainda promove o relaxamento. Por isso, é indicado para todas as idades, desde que possua indicação/acompanhamento médico.

Os campeões representando a terceira idade, participantes dos campeonatos de natação são: Ana Samperi, Eliana Moltini, Luiz Cabral, Celina Fujihara, Conçeição Nunes, Katsuji Yamashiro, Sergio Silveira, Regina Aguiar, Elisabete Calderon, Elisabeti Ikemori, Fátima Lorez e Eleusa Corradini.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia