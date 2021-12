Atleta de Atibaia é vice-campeã brasileira de natação

A natação de Atibaia segue colhendo bons resultados neste ano, com destaque para a atleta Júlia Gomes Pavão, que integra a equipe da Associação Aquática de Atibaia – A3, que conta com parceria do Executivo Municipal. Na última semana, Júlia foi vice-campeã brasileira na prova dos 200 metros nado peito, na categoria Júnior 1, para nascidos no ano de 2004, no Campeonato Brasileiro Júnior de Verão.

Disputada no Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, a competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e reuniu os melhores atletas do país. Júlia terminou a prova dos 200 metros peito com o tempo de 2min46s51.

Júlia Gomes Pavão (Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

O técnico Felipe Garcia Nunes, da A3, elogiou o desempenho de Júlia e disse que ela fez um bom tempo também nos 100 m peito no Rio, prova em que ficou com o 5° lugar, tendo sido muito determinada e se aproximando das atletas que foram ao pódio na final, depois de ter ficado longe das primeiras colocadas no tempo das eliminatórias.

“Sobre o Brasileiro, o resultado me surpreendeu um pouco. Eu esperava que ela melhorasse as próprias marcas pois ela vinha treinando bem, e é bem dedicada e comprometida. Mas ela entrou na competição com 8° tempo de balizamento em ambas as provas e já na eliminatória nadou muito bem os 200. Passou em segundo pra final, mas algumas adversárias nadaram de manhã se poupando. Na final, à tarde, ela conseguiu melhorar ainda mais, com um final de prova muito bom conseguiu chegar à medalha de prata em disputa bem equilibrada com a terceira colocada por 0,07 segundo”, afirmou ele.

Em julho, a atleta de Atibaia já tinha conquistado outros ótimos resultados. Ela venceu as provas de 200, 100 e 50 metros nado peito do Campeonato Paulista, sagrando-se campeão paulista nas três provas.

A Associação Aquática de Atibaia – A3 é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que mantém convênio esportivo junto à Prefeitura, recebendo recursos municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os treinos de rendimento da natação acontecem no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM I, de segunda a sábado. Segundo a Associação Aquática de Atibaia – A3, atualmente cerca de 50 nadadores da cidade são atendidos por meio dessa parceria com o Executivo Municipal.

Com os convênios esportivos firmados em Atibaia, a Prefeitura oferece 35 modalidades na cidade, atendendo cerca de 10 mil pessoas (inclusive por meio de atividades de lazer ofertadas em todo o município). O trabalho é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as OSC, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades: crianças, jovens, adultos e idosos, a partir dos quatro anos de idade.

Mais informações podem ser obtidas com a A3, por meio do Instagram @a3atibaia, ou com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, 1061 – Jardim Tapajós, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia