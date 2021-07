A equipe de natação de Atibaia voltou do Paulistão FAP de Inverno, disputado em Bauru, com muitas medalhas na bagagem. Atletas de diversas categorias da Associação Aquática de Atibaia – A3 em parceria com o Executivo Municipal brilharam no evento.

A Associação Aquática de Atibaia – A3 disputou a competição organizada pela Federação Aquática Paulista, entre os dias 14 a 18 de julho, com 34 atletas nas categorias mirim, petiz, infantil, juvenil, júnior e sênior. Um total de 13 atletas conquistou 28 medalhas, excluindo representantes da categoria mirim, que ganham medalhas pela participação, mesmo que alguns deles tenham ficado entre os 3 melhores em suas provas.

Natação de Atibaia brilha com medalhas em campeonato paulista (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O campeonato em Bauru englobou duas competições ao mesmo tempo: Campeonato Paulista para federados, em que é necessário índice para competir, e a Copa São Paulo para Vinculados (não necessita índice). Foram 89 provas individuais e 5 revezamentos disputados. O destaque de Atibaia foi a atleta Júlia Gomes Pavão, que sagrou-se campeã paulista na categoria Júnior 1, para nascidos no ano de 2004, nas provas de 200, 100 e 50 metros nado peito, vencendo todas essas disputas.

A Associação Aquática de Atibaia – A3 é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que mantém convênio esportivo junto à Prefeitura, recebendo recursos municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os treinos de natação acontecem no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM I, de segunda a sábado. Atualmente cerca de 50 nadadores da cidade são atendidos por meio dessa parceria com o Executivo Municipal.

Com os convênios esportivos firmados em Atibaia, a Prefeitura oferece 33 modalidades na cidade, atendendo cerca de 10 mil pessoas (inclusive por meio de atividades de lazer ofertadas em todo o município). O trabalho é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as OSC, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades: crianças, jovens, adultos e idosos, a partir dos quatro anos de idade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia