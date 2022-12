Instituto Daniel Dias é reinaugurado em Atibaia

O Instituto Daniel Dias, projeto paraolímpico que oferece aulas de natação gratuitas para pessoas com deficiência, foi reinaugurado no último sábado (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na cidade de Atibaia (SP). A entidade já existia desde 2014 em Bragança Paulista, mas precisou ser fechada por causa da pandemia.

(Imagem Ilustrativa: Jonathan Borba por Unsplash)

Inicialmente, o local atenderá cerca de 40 pessoas, de 6 a 30 anos, que apresentam casos de deficiência permanente física, visual e intelectual. Dentre os objetivos estão aprimorar os aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais dos beneficiários, além de ampliar, qualificar e garantir condições necessárias para o desenvolvimento do esporte.

As aulas irão acontecer duas vezes por semana, sendo ao todo quatro turmas divididas nos níveis de iniciação, intermediário, regional, nacional e alto rendimento.

Na inauguração de sábado (3), o idealizador do projeto e maior medalhista paralímpico brasileiro, Daniel Dias, esteve no instituto e falou sobre a reinauguração do lugar, a definindo como mais um marco importante de sua carreira.

“A gente está muito feliz, essa é a grande realidade, com tudo o que está acontecendo. É um sonho que se torna realidade. Eu digo que é mais uma medalha, mais uma medalha não só do Daniel, mas da família Dias, pois é um projeto da família”, contou o ex- atleta.

Fonte: G1.globo.com