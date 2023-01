A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, abre na próxima semana as inscrições para as aulas de natação realizadas em parceria com a ADA – Associação Desportiva Atibaiense nas piscinas do Elefantão. Com turmas de iniciação Baby, Infantil e Adulto, aulas de aperfeiçoamento e treinamento para quem já está em um nível mais avançado, hidroginástica e até mesmo hidropilates, as atividades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas entre os dias 16 e 20 de janeiro, no horário da aula que se pretende fazer.

Secretaria de Esportes abre inscrições para aulas de natação no Elefantão (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Secretaria de Esportes informa que a matrícula será efetuada diretamente com cada professor, no horário de aula, exclusivamente durante o período de inscrições. A Pasta ressalta que não serão realizadas inscrições fora do horário das aulas relacionadas na programação de matrícula e reforça a necessidade de apresentar exame médico atualizado e carteirinha para uso das piscinas do Elefantão, exigências que valem para todas as modalidades de atividades aquáticas oferecidas.

Por proporcionar condicionamento físico e benefícios para a saúde, a natação é um dos esportes mais praticados em todo o mundo, abrangendo todas as idades. Em Atibaia, a Administração Municipal oferece 35 modalidades esportivas gratuitas à população, entre elas a natação, cujas aulas acontecem na piscina do Conjunto Esportivo do Trabalhador Prof. Antônio Carlos Laureano (Elefantão), de segunda a sexta-feira, atendendo todas as faixas etárias.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer: Av. Horácio Netto, nº 1061, Jardim Tapajós; telefone (11) 4411-2767; e-mail esportes@atibaia.sp.gov.br .

Programação para matrículas:

Hidroginástica – Professora Mayara

Inscrições: Segunda-feira – 16 de janeiro | Quarta-feira – 18 de janeiro

Horário: às 17h30

Hidropilates – Professora Marta

Inscrições: Terça-feira – 17 de janeiro | Quinta-feira – 19 de janeiro

Horário: das 11h às 12h

Natação Iniciação Adulto, Infantil e Baby – Professora Grazielle

Inscrições: Terça-feira – 17 de janeiro | Quinta-feira – 19 de janeiro

Iniciação Adulto (acima de 15 anos): das 8h às 9h e das 16h às 17h;

Iniciação Infantil (7 a 14 anos): das 9h às 10h e das 13h às 14h;

Iniciação Baby de 5 e 6 anos das 10h20 às 11h e 6 e 7 anos das 14h às 15h;

Natação Aperfeiçoamento e Treinamento – Professora Kelli

Inscrições: Quarta-feira – 18 de janeiro | Sexta-feira – 20 de janeiro

Aperfeiçoamento Adulto: das 8h às 9h | 13h às 14h

Aperfeiçoamento Infantil: das 9h às 10h | 14h às 15h

Inscrições: Terça – 17 de janeiro | Quinta – 19 de janeiro

Treinamento (Competição): das 15h10 às 16h20

Natação Aperfeiçoamento e Treinamento – Professor Dannyel

Inscrições: Segunda 16 de janeiro | Quarta – 18 de janeiro

Aperfeiçoamento e Treinamento de Águas Abertas: às 18h30

Inscrições: Terça 17 de janeiro | Quinta – 19 de janeiro

Iniciação e Aperfeiçoamento: às 18h30

Inscrições: Terça – 17 de janeiro | Quinta – 19 de janeiro

Aperfeiçoamento e Treinamento de Águas Abertas: às 19h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia