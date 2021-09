Em São José dos Campos, Atibaia recebe o Juventus pela Copa Paulista

O Atibaia recebe o Juventus nesta terça-feira (21), pela terceira rodada da Copa Paulista. A bola rola as 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O local, assim como no Paulista da Série A2, foi o escolhido pelo Falcão para mandar os jogos.

Treino do Atibaia para a Copa Paulista (Foto: Dú Lustosa/ Sport Club Atibaia)

Com um jogo a menos, o Atibaia soma três pontos e está na segunda colocação do Grupo 4. Na estreia, venceu o Taubaté por 2 a 1, com gols de Romarinho e de Mascote. Por outro lado, o Juventus perdeu para a Portuguesa no primeiro jogo, por 2 a 1, e venceu o Taubaté, por 1 a 0. O visitante está na terceira colocação.

Sem desfalques e com Matheus Roldan à disposição, após liberação da documentação, o Falcão deve entrar em campo com a mesma escalação do jogo de estreia: Christofer; Vinicius, Luanderson, Jean Pablo e Ale; Rafael Rosa, Adriano Paulista e Mascote; Elias, Romarinho e Coutinho.

Este será o sétimo encontro entre as equipes. No retrospecto, são quatro vitórias do Atibaia e dois empates.

