Futebol: Atibaia anuncia mudança de sede para Leme a partir de 2022

O Sport Club Atibaia vai deixar a cidade que leva o nome do clube e irá atuar em Leme a partir de 2022. A troca de sede foi anunciada na noite desta segunda-feira, 29, pelo presidente do clube, Alexandre Barbosa, em entrevista coletiva nas redes sociais.

Alexandre Barbosa, presidente do Atibaia (Foto: Reprodução/TV Falcão)

Além da sede, o nome e escudo do clube também serão alterados, mas a nova identidade não foi informada. Apesar disso, a mudança já para a disputa da Série A2 do Paulista é dada como certa pelo dirigente.

O presidente do Atibaia justificou que a mudança de sede se deve ao fato do clube não ter um local adequado para mandar seus jogos na cidade. Inicialmente, o clube atuava no Salvador Russani, mas o estádio não atende as normas exigidas pela Federação Paulista.

“A decisão veio pela necessidade de termos um estádio, como sede que se enquadre no regulamento da federação. Um estádio pelo qual não temos que pagar aluguel, que a gente possa tomar conta”, disse.

O mandatário afirmou há pelo menos cinco anos tentou soluções, mas não conseguiu viabilizar a ampliação necessária do Salvador Russani. Nos últimos anos, o clube mandou jogos em Americana e São José dos Campos, por exemplo.

“São R$ 5 milhões que se gasta para fazer a reforma do Salvador Russani para dez mil pessoas. Acreditei nisso, mas nesse período que estou no clube não consegui dinheiro suficiente para fazer a gestão que fiz, no nível que fiz, mais essa sobra de R$ 5 milhões. Não consegui”.

Por fim, o presidente Alexandre Barbosa explicou a escolha pela cidade de Leme como nova sede.

“Foi a cidade que a gente encontrou que tem um estádio, que tem a condição de entrar na capacidade de se jogar uma Série A1, que é o nosso objetivo. Uma cidade que não tem mais clube de futebol, que eu possa realmente fazer nosso trabalho com todo respaldo da cidade, poder público, empresários”.

O Sport Club Atibaia foi fundado em 2005 e entre os principais feitos estão o vice-campeonato da Segundona do Paulista em 2014 e a conquista da Série A3 em 2018, único titulo do clube até aqui.

A transferência de sede ainda precisa ser formalizada na Federação Paulista de Futebol.

