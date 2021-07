Futebol: Confira a tabela do Atibaia na Copa Paulista e confrontos

O Atibaia conheceu, na última semana, a tabela da primeira fase da Copa Paulista. A competição, que terá a participação de 17 clubes, terá início no dia 14 de setembro.

Ao todo, serão quatro grupos regionalizados e quatro equipes em cada, com exceção da chave da região metropolitana de São Paulo, que contará com cinco times. Os times se enfrentam em turno e returno.

SC Atibaia (Foto: Reprodução/ FPF TV)

Como um dos grupos conta com um time a mais, a classificação geral será determinada por critério de aproveitamento dos pontos. Na segunda fase, ficam frente a frente líder e oitavo, vice-líder e sétimo, terceiro e sexto, além de quarto e quinto.

Os grupos da Copa Paulista:

Grupo 1: Botafogo-SP, Velo Clube, Comercial e Votuporanguense

Grupo 2: São Bento, Rio Claro, XV de Piracicaba e Noroeste

Grupo 3: Santos, São Bernardo, EC São Bernardo e Primavera

Grupo 4: São Caetano, Atibaia, Taubaté, Juventus e Portuguesa

As rodadas da primeira fase serão sempre disputadas durante a semana, com jogos às terças e sextas-feiras.

Com final programada para 16 de novembro, a Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do nacional da temporada seguinte. O vice fica com a outra opção.

Veja a tabela do Atibaia

Taubaté x Atibaia

Atibaia x Juventus

São Caetano x Atibaia

Atibaia x Portuguesa

No returno, os mandos são invertidos

Fonte: Globoesporte.globo.com