Futebol: Ex-Fluminense, atacante Matheus Alessandro é contratado pelo Atibaia

A diretoria do Atibaia anunciou, na tarde de quarta-feira (31), a contratação do atacante Matheus Alessandro, cria da base do Fluminense, para o restante do Campeonato Paulista da Série A2. O jogador já assinou contrato e será integrado ao restante do grupo nos treinamentos de quinta-feira, 1.

Alexandre Barbosa, presidente do Atibaia, com Matheus Alessandro, novo contratado do Falcão (Foto: Divulgação/ Alexandre Barbosa)

O novo atacante do Falcão chegou ao Fluminense em 2012, após se destacar na primeira edição da Taça das Favelas pela equipe da comunidade de Vila Vintém, onde nasceu. O atleta, que tinha 16 anos na época, integrou as categorias de base do tricolor carioca e, em 2016, foi campeão do Brasileirão sub-20 com a equipe das Laranjeiras.

Em 2017, ele foi integrado ao time profissional do Fluminense, onde permaneceu até 2019. Ao todo, o jogador fez 63 partidas e marcou um gol pelo clube carioca.

Depois do Fluminense, o atacante foi emprestado ao Fortaleza-CE, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. Na pausa para a Copa América daquele ano, Matheus, que tinha 22 anos, foi emprestado novamente para o Daejeon Citizen, clube da 2ª divisão da Coreia do Sul, porém, por conta de um problema no púbis, foi reprovado nos exames médicos e retornou ao clube cearense.

No último ano, ao retornar ao Fluminense e não ter espaço na equipe de Odair Hellmann, o atleta foi dispensado e acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto, onde disputou o Brasileirão Série B por dois meses, até pedir rescisão do contrato.

Agora, aos 24 anos, Matheus Alessandro acertou com o Atibaia, que está na oitava colocação do Campeonato Paulista da Série A2, com seis pontos em quatro jogos.

Fonte: Globoesporte.globo.com