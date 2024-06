Ginástica Artística: atletas de Atibaia representarão a cidade em competição internacional

As atletas da ginástica artística de Atibaia, uma das 40 modalidades que contam com o incentivo da Prefeitura, viajaram nesta sexta-feira (7) para a cidade de Montevidéu, no Uruguai, para disputar a XXII Copa Olímpia Internacional de Ginástica Artística.

Equipe

Ao todo, 19 atletas da ginástica artística disputarão essa competição, que é a maior das categorias de base na América do Sul, acompanhadas dos treinadores Fabiana Pinheiro e Sílvio de Souza.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

“É a maior competição de base da América do Sul e a gente tá com uma expectativa muito grande com a nossa equipe”, destaca Sílvio. Essa competição conta com a presença de ginastas de cinco países: Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Sonho das atletas

Essa é uma experiência muito importante para o crescimento das atletas, tanto pessoal quanto profissional, que ajuda na trajetória em busca de seus sonhos no esporte. “Meu sonho é ir para um [campeonato] brasileiro, que é uma competição bem difícil, e também ir para o mundial”, conta Catarina Prado, ginasta de 13 anos, atual campeã nacional, que competirá no Uruguai.

A ginástica em Atibaia é resultado de uma parceria da Prefeitura com a Associação Desportiva de Atibaia (ADA), atendendo atletas de 7 a 16 anos. As alunas ressaltam um sentimento muito grande de união no grupo: “A gente é muito amiga, ajuda uma a outra e nos acolhemos também”, conta Isabela Ferreira, ginasta de nove anos, grande promessa da equipe.

Inscrições

Recentemente foi inaugurado o Centro de Treinamento Esportivo, casa da Ginástica e de tantas outras modalidades em Atibaia, beneficiando cerca de 500 alunos na cidade. Na segunda quinzena de julho, abrirão novas vagas para a equipe de ginástica, com mais informações AQUI ou diretamente com os professores para mais detalhes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia