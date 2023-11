Atibaia é ouro em Torneio Nacional de Ginástica Artística

Atibaia tem motivos para comemorar após a participação da equipe local de Ginástica Artística no XLII Torneio Nacional, que aconteceu entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro em Anápolis, Goiás. As atletas mostraram determinação e habilidade, conquistando excelentes resultados em diversas categorias. Destaque para Gabriella Machado, que pela primeira vez conquistou o título de campeã nacional na categoria adulto, nível intermediário, representando o município no pódio da competição.

Além da vitória de Gabriella, a equipe se destacou em todas as categorias em que competiu. No nível iniciante, a atleta Jennifer Martins brilhou ao conquistar a 9ª colocação entre 28 participantes, na categoria adulto, e Catarina Pinzan conquistou a 13ª colocação entre 112 participantes, na infantil. Outras atletas, como Gabrielle Tebaldi e Isadora Moraes, também alcançaram resultados notáveis em suas respectivas categorias.

No nível base, a categoria juvenil foi particularmente forte para Atibaia, com três atletas no top 10. Ana Carolina Pereira ficou em 5º lugar, Maria Eduarda Pereira em 7º e Gabriela Lima em 10°, demonstrando a consistência e qualidade técnica da equipe. Loretta Fontana, Yasmim Stella e Aline Siqueira também se destacaram ao alcançar posições entre as 20 melhores de suas categorias. A condução técnica da equipe ficou a cargo de Fabiana Pinheiro e auxílio técnico de Silvio Souza.

O torneio contou com a participação de mais de 800 atletas de mais de 15 estados diferentes do Brasil, evidenciando a competitividade do evento.

APA Campeã

Atletas da Associação Paradesportiva de Atibaia fizeram bonito no Meeting Paralímpico Loterias Caixa, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze.

Sob o comando da treinadora Fernanda Françoso, com o apoio do auxiliar técnico Rodolfo Rodrigues, o nadador Maurício Felício conquistou o 1°lugar nos 100 metros peito. O paratleta Gabriel Porto garantiu o bronze nos 50 metros livre e Karla Mattos ficou em 3º lugar nos 100 metros costas, 100 metros livre e 50 metros livre. Antonia Maya Bosso também recebeu o bronze nos 100 e 50 metros livre, além dos 100 metros peito.

O atletismo também deu um show no torneio. A paratleta Lilian Gardoni conquistou duas medalhas de ouro, sendo uma no disco e outra no dardo. Denilson Melo também foi ouro no disco e prata no dardo. Já João Batista garantiu duas medalhas de bronze no disco e peso, e o paratleta Wellington San conquistou a prata no arremesso de disco.

Superliga C

O time de vôlei Climed/Atibaia está em plena disputa em Maringá pela Superliga C, que dá acesso à Superliga B. Serão cinco jogos decisivos e apenas duas equipes sobem para a segunda divisão do principal torneio de voleibol masculino do Brasil, que começa em janeiro de 2024.

Próximas competições esportivas

Dia 11

Final do veterano “master” da Liga de Futebol, no Campo do Alvinópolis às 13h45;

Final do veterano “cinquentão” da Liga de Futebol no Campo do Alvinópolis às 15h30;

Campeonato Regional de Voleibol ABV categorias de base no Ginásio de Esportes Atibaia Jardim das 12h às 21h;

Última etapa do Circuito Municipal de Natação A3 no CIEM II da 9h;

VI Torneio Interno de Ginástica Rítmica turmas de treinamento e aperfeiçoamento no Ginásio de Esportes Elefantão das 8h30 às 18h;

Dia 12

VI Torneio Interno de Ginástica Rítmica – turmas de iniciação no Ginásio de Esportes Elefantão das 8h30 às 18h;

8ª Corrida de São Silvestre e Recreação com brinquedos infláveis no Bairro do Iara das 8h30 às 12h;

Festival Taekwondo de Atibaia no Ginásio Omar Zigaib das 8h às 12h;

Workshop Educativo Musculação no Conjunto Esportivo do Trabalhador“ Professor Antonio Carlos Laureano” das 8h às 15h.

