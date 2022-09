Atletas de Atibaia conquistam medalhas na 13ª Copa Estadual de Ginástica Rítmica

As ginastas de Atibaia foram destaque na 13ª Copa Estadual de Ginástica Rítmica, disputada entre os dias 2 e 4 de setembro, em Pereira Barreto. Elas disputaram as provas de conjuntos, duplas e individuais, e ganharam duas medalhas de ouro, uma de prata e um troféu de prata, além de conseguirem outros resultados expressivos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A dupla adulta foi campeã com as ginastas Lohani Guttierrez e Larissa Silva. No individual adulto, Atibaia também conquistou o primeiro lugar com a ginasta Lohani Guttierrez no aparelho fita. E, junto com a nota do conjunto, as atletas da categoria adulto foram vice-campeãs gerais, levando um troféu de prata. Na categoria juvenil a ginasta Luiza Moraes foi vice-campeã individual no aparelho maças.

Domingo foi dia de estreia da maioria das ginastas da categoria pré-infantil, que competiram provas de conjunto e individual. O conjunto de Atibaia, com atletas de 7 a 9 anos, ficou em 4° lugar com as ginastas Ana Clara Siqueira, Heloíse Alves, Maria Eduarda Lupianhes, Maria Fernanda Moreno e Melissa Tsukamoto. E na prova de individual aparelho corda a ginasta Heloísa Pinheiro obteve o 5° lugar na categoria.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além da Copa Estadual foi realizada uma etapa dos jogos regionais da modalidade.

A Prefeitura de Atibaia oferece 35 modalidades esportivas gratuitas à população. O projeto de Ginástica Rítmica atende cerca de 350 crianças e jovens em 9 polos do município, em parceria da Associação Esportiva Atibaiense com a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

São nove polos distribuídos pela cidade de Atibaia, sendo eles:

Ginásios: Atílio Russomano Netto (Elefantinho) e Rollando Rolli.

Escolas: CIEM (Centro Integrado de Educação Municipal), EMEF José Aparecido Franco, Escola Municipal Takao Ono, EMEF Prefeito Gilberto Sant’ana, E.M. Profª Serafina Luca Cherfen, E.M. Educador Paulo Freire e E.M. Prof. Guilherme Pileggi Contesini.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia