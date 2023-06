Ginástica Artística de Atibaia é ouro na XXII Copa Olímpia em Montevidéu, no Uruguai

O grupo de Atletas da Associação Desportiva Atibaiense (ADA) representou muito bem o município fora do país, com a equipe de ginástica artística em Montevidéu, Uruguai, participando da XXII Copa Olímpia da modalidade, trazendo destaques nos resultados.

A equipe de Atibaia é composta por 13 atletas, todas preparadas e treinadas pela ADA, associação que conta com a parceria da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A competição, além de avaliar o desempenho de cada aluna, também é um momento de integração, em que as atletas trocam experiências e conhecimento com outras ginastas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No nível 1, categoria adulto, a ginasta Gabrielle de Souza Tebaldi conquistou a 1ª colocação, mesmo resultado alcançado por Gabriella Machado, no nível 3, também pela categoria adulto. Na categoria infantil, no nível 2, a ginasta Catarina Pinzan também consquistou a 1ª colocação. Ainda na categoria infantil, desta vez pelo nível 1, Larissa Naomy recebeu a melhor nota entre 180 atletas no aparelho salto sobre a mesa, conquistando o 2º lugar no individual geral. Já na categoria juvenil, nível 1, Lorena Silva Salgado alcançou o 5ª lugar na competição.

O projeto de Ginástica Artística em Atibaia começou no ano de 2018 apenas com cinco atletas e, atualmente, conta com 180 ginastas entre crianças, jovens e adultos. As aulas acontecem na sala de ginástica do CIEM I e, em virtude da grande procura, a modalidade é oferecida também no Centro Comunitário do Jardim Imperial. Clique AQUI e confira os horários das aulas e outras modalidades oferecidas pela Prefeitura de Atibaia.

