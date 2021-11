Equipe de Ginástica Artística de Atibaia participa do Torneio Nacional em Campo Grande

Neste mês de novembro, a equipe de Ginástica Artística de Atibaia representou a cidade em dois campeonatos prestigiados da modalidade. De 11 a 14/11, as atletas participaram do Torneio Nacional de Ginástica Artística organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), no município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

A equipe foi composta por 14 atletas de 9 a 18 anos. Participaram da competição 12 estados, com mais de 390 atletas inscritos em todas as categorias e níveis. O destaque de Atibaia foi no aparelho de salto sobre a mesa, no nível iniciante da categoria Infantil, com o 12° lugar de 79 participantes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na semana seguinte, no dia 20, a equipe foi até o município de São Bernardo do Campo participar da Copa São Paulo de Ginástica Artística, com 10 atletas representando Atibaia, e teve resultados expressivos. No adulto, conquistou 3ª e 4ª colocações no individual geral, e na categoria juvenil 3º e 5º lugares, também no individual geral.

A equipe é formada por alunas do projeto social de Ginástica Artística, que é gratuito, oferecido pela Prefeitura de Atibaia por meio da Associação Desportiva Atibaiense.

O trabalho da Prefeitura de Atibaia para a disponibilidade de modalidades esportivas é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, 1061 – Jardim Tapajós, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia