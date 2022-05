Judoca Luana Oliveira, de Atibaia, foi campeã pan-americana de judô

A judoca Luana Oliveira, que integra a equipe de judô da Prefeitura da Estância de Atibaia/Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Paulo Alvim de Judô de Atibaia (Apaja) e o São João Tênis Clube, garantiu mais uma conquista no judô para o município, considerado uma referência na modalidade. A atleta conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano e Oceania sub-21 de judô, realizado em abril deste ano na cidade de Lima, no Peru.

Judoca Luana Oliveira (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A conquista de Luana também ajudou o Brasil a sagrar-se campeão geral da competição, obtendo a primeira colocação no quadro geral de medalhas do torneio, com 16 ouros somados.

Luana competiu na categoria +78Kg e em sua trajetória até o lugar mais alto do pódio contabilizou duas vitórias por Ippon, a pontuação mais alta do judô. A atleta também contribuiu para a primeira posição da seleção feminina brasileira na disputa por equipes, em que o Brasil foi campeão após superar as equipes do Peru e do México.

Luana Oliveira iniciou sua trajetória no Projeto Judô Socioeducativo (iniciativa da Prefeitura/Apaja/São João Tênis Clube) com apenas 6 anos de idade, no núcleo Apaja do bairro Alvinópolis, e em 2021 já havia sido medalhista de bronze no Campeonato Pan-Americano de Judô realizado em agosto na cidade de Cali, na Colômbia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia