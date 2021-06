Pesquisa da USP busca atletas amadores com COVID-19 para avaliação de saúde

O Grupo Coalizão Sport-Covid-19, consórcio de grandes centros de pesquisa que envolve pesquisadores da Faculdade de Educação Física e Esporte (EEFE) e da Faculdade de Medicina (FM), ambas da Universidade de São Paulo (USP), está buscando atletas amadores com diagnóstico confirmado de Covid-19 há pelo menos dois meses e que tenham sintomas persistentes, tais como: piora de desempenho, fadiga, falta de ar, dor e palpitação, entre outros.

(Imagem Ilustrativa: Pexels / Pixabay)

O objetivo é estudar a saúde geral dos participantes, por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem que serão realizados no Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP e no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Interessados em participar devem entrar em contato pelo e-mail projeto.sportcovid@gmail.com ou pelo WhatsApp (11) 99484-1844, com Gisele Mendes Brito.

A pesquisa envolve 20 pesquisadores, sob liderança de Bruno Gualano, Professor da FMUSP, Ana Lúcia de Sá Pinto, do HCFMUSP, e Luciana Janot, do Albert Einstein.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo