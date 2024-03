Prefeitura de Atibaia e Mater Dei oferecem atividades gratuitas para mulheres

A Prefeitura de Atibaia e a Mater Dei se uniram para oferecer atividades semanais voltadas para as mulheres da cidade. A iniciativa tem como objetivo principal proporcionar um cuidado abrangente para as saúdes física, mental e emocional das participantes, além de promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis e elevar a autoestima, contribuindo para uma vida mais equilibrada e saudável.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

As atividades são direcionadas para mulheres a partir de 18 anos e as inscrições são gratuitas e feitas presencialmente nos pontos de encontro de cada bairro participante. A ação visa criar um espaço acolhedor e estimulante para que as mulheres possam se cuidar e fortalecer sua saúde e bem-estar de forma integrada e positiva. A parceria entre a Prefeitura de Atibaia e a Mater Dei demonstra o compromisso em promover a saúde e o bem-estar das mulheres da comunidade, contribuindo para uma cidade mais saudável e feliz.

Programação semanal:

Portão:

Local: USF Majuca Macedo

Dias: segundas e sextas-feiras

Horário: 7h30

Imperial:

Local: Escola Estadual Prof. Fulvia M. Ap. Cancherini Fazzio

Dias: terças e quartas-feiras

Horário: 9h

Boa Vista:

Local: Associação do Centro Comunitário do Boa Vista

Dia: segundas-feiras

Horários: 19h e 20h

Maracanã:

Local: Centro Comunitário

Dias: terças e sextas-feiras

Horários: 19h (terça) e 18h30 (sexta)

Maristela II:

Local: Centro Comunitário do Maristela II

Dias: terças e sextas-feiras

Horários: 20h30 (terça) e 20h (sexta)

Tanque:

Local: Escola Municipal Gilberto Sant’Anna

Dias: quartas e quintas-feiras

Horários: 19h (quarta) e 18h30 (quinta)

São Felipe:

Local: Escola Municipal Rosiris Maria Andreucci Stopa

Dias: quartas e quintas-feiras

Horários: 19h (quarta) e 20h (quinta)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia