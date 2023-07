Prefeitura de Atibaia muda horário de expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

A Prefeitura de Atibaia publicou decreto na última quarta-feira, 19 de julho, para estabelecer alterações no expediente das repartições públicas municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023, que está sendo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A decisão da Administração Municipal segue decreto do governo federal que concede ponto facultativo a servidores federais, repete as determinações feitas durante a Copa do Mundo masculina no ano passado e busca valorizar o futebol feminino.

Copa do Mundo Feminina será exibida em diferentes mídias (Foto: Divulgação/Fifa)

O expediente começará às 11h nos dias em que os jogos se realizarem às 8h, e às 10h nos dias em que as partidas se realizarem às 7h, sempre considerando o horário de Brasília. O Brasil estreia na competição na próxima segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá, às 8h. Em seguida, no dia 29, um sábado, enfrenta a França às 7h, e fecha sua participação na primeira fase diante da Jamaica em 2 de agosto, uma quarta-feira, às 7h.

A determinação também servirá para as unidades de saúde, que abrirão às 11h no dia 24 de julho e às 10h no dia 2 de agosto. O horário de fechamento permanece o mesmo. O decreto já não se aplica aos servidores que prestam serviços considerados essenciais, como pronto-socorro e forças policiais, e que, por sua natureza, devam ocorrer de forma ininterrupta. De acordo com o decreto, caberá aos gestores das unidades administrativas “assegurar que os servidores públicos observem os turnos de funcionamento dos equipamentos públicos, bem como a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais”.

A Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 vai até 20 de agosto e os próximos jogos dependem da classificação da Seleção Brasileira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia