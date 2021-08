Revezamento 4x50m é bronze, e Daniel Dias soma 27 medalhas em Paralimpíadas

O Brasil abriu e fechou o segundo dia de finais na natação com medalhas de bronze no Centro Aquático de Tóquio. Depois de conquistar seu 26º pódio em Paralimpíadas, Daniel Dias voltou para a água e ajudou o revezamento 4x50m livre de até 20 pontos a chegar na terceira posição.

A equipe foi formada, pela ordem, por Patrícia Pereira dos Santos, Daniel, Joana Neves e Talisson Glock. Depois das quatro passagens, ela bateu na placa com o tempo de 2min24s82. O ouro ficou com a China (2min15s49, novo recorde mundial) e a prata com a Itália (2min21s45).

Brasil é bronze no revezamento 4x50m livre até 20 pontos (Foto: Reprodução/ Sportv)

O revezamento de 20 pontos compreende um somatório a partir das classes dos nadadores participantes. Por exemplo, Patrícia é da classe S4, Daniel da S5, Joana também da S5 e Talisson da S6. Unidos, eles somam 20 pontos.

Pódio duplo para Daniel

Três horas antes da final do revezamento, Daniel já havia sido bronze nos 100m livre da classe S5. O brasileiro fechou a prova em 1min10s80, apenas sete centésimos à frente do chinês Tao Zheng. O ouro ficou com o italiano Francesco Bocciardo (1min09s56) e a prata com outro chinês, Lichao Wang (1min10s45). Daniel estava em quinto lugar na virada dos 50m e até os metros finais, quando acelerou e ultrapassou dois rivais para subir ao pódio.

“Estou tentando ser muito grato, primeiramente a Deus. Está fluindo. Hoje foi mais leve. Quando virei vi que os chineses estavam um pouco à frente. Consegui alcançar minha meta. É viver cada momento, cada prova. São os últimos 100m, não tenho mais na competição, agora só 50m”, disse Daniel.

Na quarta-feira, o lendário nadador paulista havia conquistado a medalha de bronze nos 200m livre da classe S5, que fora seu 25º pódio em Paralimpíadas na carreira.

O Brasil soma seis medalhas nos Jogos Paralímpicos, todas elas vindas na natação. Além dos três pódios com Daniel, Gabriel Bandeira levou o ouro nos 100m borboleta da classe S14, Gabriel Araújo foi prata nos 100 costas da classe S2 e Phelipe Rodrigues terminou em terceiro nos 50m livre da classe S10.

Fonte: Ge.globo.com