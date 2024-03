Rocky Mountain Games abre temporada 2024 em Atibaia com recorde de atletas

A temporada 2024 do Rocky Mountain Games começou com recorde. A etapa da Pedra Grande, em Atibaia, no interior paulista, recebeu 1.200 atletas neste final de semana (9 e 10), crescimento de 50% em relação ao evento do ano passado. O tempo instável, com sol a pino no sábado e céu nublado e com chuvas esporádicas no domingo, não abalou o animo de corredores e bikers, nem o clima de camaradagem na arena montada na Pista de Pouso de Voo Livre, que recebeu 3 mil pessoas.

Na subida para a Pedra Grande (Foto: Marcelo Maragni / Rocky Mountain Games)

“O Circuito Rocky Mountain Games está em uma fase importante de consolidação. As inscrições crescem a cada edição e isso, claro, deixa toda a nossa equipe muito feliz e consciente da responsabilidade de entregar sempre o melhor para todos os participantes. Para dimensionar a resposta positiva do nosso público, as vagas se encerram bem antes do evento. Este ano recebemos 1.200 atletas e acredito que para 2024 teremos 1.500”, afirma Caco Alzugaray, publisher da Rocky Mountain Sports Content. A próxima etapa do Rocky Mountain Games será dia 15 de junho, em Juquitiba.

Esforço de Sabrina Gobbo, campeã do MTB 50K Feminino (Foto: Marcelo Maragni / Rocky Mountain Games)

A etapa de Atibaia do maior festival de esportes outdoor e cultura de montanha do Brasil recebeu corredores de Trail Run (nas distâncias 6km, 12km, 21km e 42km); Canicross e Uphill; e bikers, com 25km e 50km de Mountain Bike e 50km de Gravel. O Hike & Fly é uma modalidade exclusiva da etapa da Pedra Grande, na qual os atletas encaram a subida com o equipamento nas costas para, em seguida, saltar de parapente. Já o Desafio Rocky é uma combinação de Trail Run e Mountain Bike, com 12km de corrida e 25km de pedal.

Largada do Trail coloriu de rosa Atibaia (Marcelo Maragni / Rocky Mountain Games)

Corrida

Enquanto familiares e amigos se divertiam com ativações, food trucks, música e acompanhavam informações das competições em tempo real no telão, os atletas “faziam força na montanha”. Ligia Almeida Fechio, a Lika, melhorou a própria marca em 12 minutos para ser bicampeã no Trail Run 21k. Em 2023, na Pedra Grande, faz 2h38min29s. Desta vez, cruzou o pórtico de chegada em 2h26min34s.

“O percurso com novidades foi bem mais legal, bem sinalizado e com trechos arborizados. A preocupação foi só correr e curtir a natureza. Maravilhosa a trilha. Gostei muito. Aliás, o Rocky Mountain Games sempre é legal, uma experiência satisfatória. Defender o título foi duro, mas foi ótimo. Com o aumento no número de participantes, com mais mulheres com muita vontade de ir para cima, o nível nivela para cima”, comenta Lika, que promete voltar em 2024 para tentar o tri.

Gabriel Farias, campeão da maratona, fez sua estreia dos 42km e também em Atibaia. Gostou e promete correr as duas próximas etapas para lutar pelo título do Circuito RMG, que soma os resultados da temporada. “Ano passado corri os 21km em Juquitiba e terminei em quarto lugar. Desta vez, me preparei e consegui a vitória. Foi muito duro, uma prova muito técnica tanto nas subidas como nas descidas. Como choveu na noite anterior, tinha lama e estava escorregadio em alguns trechos. Mas foi ótimo”, afirmou.

Bike

“Puro Mountain Bike. Mountain Bike raiz: liso, escorregadio, duro. Tudo do jeito que a gente gosta”, resumiu Wagner Mendes Quirino, campeão dos 50km. Os bikers pegaram chuva no meio do percurso no domingo e chegaram enlameados na Arena Rocky Mountain Games. Todos com um sorriso no rosto, tanto os menos como os mais experientes.

Sabrina Gobbo chegou em primeiro lugar nos 50km para somar sua sexta vitória em sete participações nas etapas do Rocky Mountain Games. “É meu terceiro ano no evento e minha segunda vitória em Atibaia. O percurso foi duro e liso, com muita lama. É o ruim que é bom. As provas aqui são sempre bem organizadas e gostosas. É uma competição legal por conta do que oferecem também na arena, tem o cinema, o jeito como tudo é montada deixa a galera mais próxima. É diferente das outras”, completou.

Corrida e Bike

Além de atletas que correram e também pedalaram no final de semana em Atiabaia, como Marina Richwin e Lorenço Nunes Gomes, campeões do Desafio RMG, muitos grupos de amigos e assessorias esportivas marcaram presença na primeira etapa de 2024 do Rocky Mountain Games nas duas modalidades, que se ajudaram e torceram uns pelos outros em suas respectivas provas. Um exemplo são os atletas de Juquitiba. Divididos nas equipes Juqui Bike e Juqui Run, levaram mais de 30 competidores para a Pedra Grande e prometem marcar presença em todas as etapas, a próxima, no quintal de casa, em Juquitiba.

Acampamento Go Outside de Aventura

O momento fofura do Rocky Mountain Games fica por conta da participação da criançada. Mais de 40 meninos e meninas entre 4 e 13 anos se divertiram no Acampamento Go Outside de Aventura. Eles largaram do pórtico do evento assim como os atletas adultos para participar de atividades como trekking, leitura de mapas, bússola, slackline e muitas brincadeiras. Nos dois dias da etapa da Pedra Grande do Rocky Mountain Games, vivenciam experiência da vida ao ar livre enquanto os pais corriam e pedalavam. No final do dia, todos voltam juntos para casa, tanto no sábado como no domingo, com camiseta do evento e medalha.

Arena RMG

Em paralelo às modalidades esportivas, o Rocky Mountain Games ofereceu atividades para familiares, amigos e convidados dos atletas. Durante todo o dia, atividades e ativações movimentaram a arena. Depois das premiações, a cultura entrou em cena. No sábado, a banda Camarão Blues garantiu o show, antes de o telão exibir uma sessão de cinema ao ar livre, com alguns dos melhores mini docs sobre esportes outdoor e vida ao ar livre. No domingo, a atração musical foi a banda Floral de Jah.

Resultados Corrida e Pedal

Trail Run 6km Masc

1 – Pedro Henrique de Souza Assis

2 – Diego Henrique Goncalves

3 – Gabriel Leolino de Souza Santos

Trail Run 6km Fem

1 – Daniella Santos Soares de Almeida

2- Amanda Aparecida de Jesus Martins

3 – Ana Paula Machado Barsotti

Trail Run 12km Masc

1 – Lourenco Nunes Gomes

2- Flavio Lemes

3 – Arthur Henrique Cunha Reis

Trail Run 12km Fem

1 – Marina Richwin

2 – Carolina Carpi

3 – Nina Keller

Trail Run 21km Masc

1 – Silvano Lima Pinto

2 – Edson Tiburcio Alves Alves

3 – Ayslan Miragaia

Trail Run 21km Fem

1 – Ligia Almeida Fechio

2 – Vanessa Moredo Alonso

3 – Mahira Pereira Braga

Trail Run 42km Masc

1 – Gabriel Farias

2 – Gianfranco Barbosa dos Santos

3 – Leonardo Kenichi Kobayashi Toku

Trail Run 42km Fem

1 – Cristiane Campello

2 – Sandra Rosa Oliveira

3 – Lidia Simões

MTB 25km Masc

1 – Tiago Angelo de Azevedo

2 – Luigi Carvalho Caputo

3- Arthur Henrique Cunha Reis

MTB 25km Fem

1- Gisela Isla de Oliveira Cardoso

2- Ana Paula Machado Barsotti

3- Cynthia Totti Maia

MTB 50km Masc

1-Wagner Mendes Quirino

2- Hugo Viana Rodrigues

3 – Douglas Santiago Amaral

MTB 50km Fem

1 – Sabrina Koester Gobbo

2- Lilian Perrenoud

3 – Priscila de Paula Fernandes

Gravel 50km Masc

1- Willian Soares Reboucas

2 -Eduardo Salviano

3 – Davi Alves do Nascimento

Gravel 50km Fem

1 – Telma de Seta

2 – Tania Gabriela Verniers

3 – Viviany Sayury Yamamoto

Uphill Masc

1 – Edson Tiburcio Alves Alves

2 – Silvano Lima Pinto

3 – Ayslan Miragaia

Uphill Fem

1- Mahira Pereira Braga

2- Carolina Carpi

3 – Lorrainy Tolentino

Desafio Rocky

Lorenço Nunes Gomes

Marina Richwin

O Circuito Rocky Mountain Games tem patrocínio da Cerveja Patagonia, com apoio da Tim, Mynd e Prefeitura de Atibaia. Realização da Rocky Mountain Sports Content e a mídia oficial é a Go Outside.

Mais informações:

Site: https://rockymountaingames.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/rockymountaingames/

Fan page: https://www.facebook.com/rmountaingames

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2Zd1D_1VDhPsOjbKUyFt0Q

Fonte: Assessoria de Imprensa Rocky Mountain Games