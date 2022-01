Saiba quais são as diferenças e os benefícios em comum de correr e pedalar

Correr e pedalar são duas formas excelentes de atividade física. Ambas as atividades promovem importante gasto calórico, proporcionam melhora significativa da função cardiovascular, contribuem para fortalecimento muscular localizado etc. Apesar dos benefícios comuns, as duas atividades possuem particularidades diferenciais entre si.

(Imagem Ilustrativa: Daniela Jakob por Pixabay)

Correr é um exercício que exige sustentação do peso corporal e desenvolvimento de coordenação motora, enquanto o pedalar não solicita a sustentação do peso e não trabalha a coordenação.

Por outro lado, o pedalar não sobrecarrega tanto as articulações, enquanto o correr é uma atividade de muito maior impacto articular. Por essa razão pessoas com excesso de peso muitas vezes se adaptam melhor com o pedalar.

Além dessas diferenças e similaridades, alguns estudos científicos têm investigado outras características das duas modalidades.

Um estudo publicado em novembro de 2021 na revista científica Nature, desenvolvido por pesquisadores japoneses, evidenciou interessantes efeitos da corrida, os quais não haviam sido observados com tanta intensidade no pedalar: uma corrida de 10 minutos com intensidade de 50% da capacidade aeróbica dos indivíduos (exercício moderado) trazia imediatamente interessantes benefícios para a atividade cerebral dos participantes do estudo.

Com uma metodologia sofisticada, os pesquisadores puderam mostrar que mesmo esse exercício de corrida moderado e de curta duração já era suficiente para melhorar o humor e exacerbar o raciocínio dos voluntários.

Os efeitos observados eram decorrentes da ativação de uma determinada região do cérebro (lobos pré-frontais), a qual era simultaneamente contemplada com um aumento localizado do fluxo sanguíneo. Esses efeitos eram inequivocamente atribuídos ao exercício de corrida realizado.

Está de mau humor e com dificuldade de raciocínio? Vai correr que passa!

Fonte: EuAtleta