São Bernardo vence Atibaia e larga na frente nas quartas de final da Série A2

O São Bernardo venceu o Atibaia por 1 a 0, na tarde de terça-feira (18), pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Em confronto disputado no estádio Primeiro de Maio, o Tigre do ABC marcou com o atacante João Carlos, no segundo tempo.

(Imagem: Reprodução/ Sport TV)

JOGO DE VOLTA

Com esta vitória, o São Bernardo tem a vantagem do empate na partida de volta, marcada para sexta-feira, 21, às 15h30, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O Atibaia precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou com as equipes com dificuldades para criar chances de gol. Até os 20 minutos, não houve nenhuma clara. Aos 25, o São Bernardo criou a primeira em uma cabeçada de Patrick, que foi por cima do gol. Após os 30 minutos, o Atibaia assumiu o controle da partida. O Falcão acertou uma bola na trave e teve um cabeceio perigoso de Gustavo.

SEGUNDO TEMPO

O São Bernardo voltou mais agressivo no segundo tempo e não demorou para encontrar o gol. Logo aos quatro minutos, Vitinho lançou a bola na área, Maranhão cabeceou para o centro da área e João Carlos completou, de cabeça, para o gol. O Atibaia foi ao ataque para buscar o empate, mas teve dificuldades para criar chances claras. Na reta final, a partida teve bons lances para os dois lados. O São Bernardo teve um segundo gol anulado pelo VAR, por impedimento no ataque, e o Atibaia carimbou o travessão em cabeçada de Felipe Menezes.

Fonte: Globoesporte.globo.com