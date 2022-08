São José e Atibaia medem forças na estreia do Campeonato Paulista de Vôlei

O Campeonato Paulista de Vôlei começa para São José e Atibaia na noite desta sexta-feira, 12. Às 20h, as equipes se enfrentam no ginádio da ADC Embraer, em São José dos Campos, pela primeira rodada do estadual.

Climed/Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os joseenses, donos da casa, chegam para o estadual com um elenco reformulado. Após a disputa da Superliga na temporada 2021/22, alguns atletas saíram e outros chegaram. Entre as contratações, destaque para o ponteiro Douglas Souza, campeão olímpico em 2016.

O comando do São José também é novo. Carlos Schwanke assumiu o cargo de treinador do time nesta temporada. Porém, por ser também auxiliar da seleção brasileira e estar com a equipe nacional, não estará no banco de reservas nesta noite. Quem comanda o time na estreia será o auxiliar Renato Junior, mais conhecido como Banana. O cubano Michael Sanchez e o estoniano Robert Taht, reforços da equipe, também não estarão em quadra por estarem com suas respectivas seleções.

O Atibaia chega ao estadual com uma equipe que foi apresentada em 20 de junho. O técnico é Talmo Oliveira, ex-jogador da seleção brasileira e medalhista de ouro na Olimpíada de 1992. Na preparação para o Paulista, o time disputou um amistoso contra a seleção brasileira sub-19, no ginásio Elefantão.

Além da disputa do Paulista, o Atibaia visa nesta temporada a disputa da Superliga C e da Superliga B.

Fonte: ge.globo.com