Treino de força é tão importante quanto o aeróbico: entenda

Um artigo deste mês de janeiro de 2024 da McMaster University nos apresenta uma serie de evidências que reinteram a importância do trabalho de resistência. Outro, publicado pelo American College of Sport Medicine no fim de 2023, já previa que a aptidão física do idoso seria um tema importante em 2024, e esses dois artigos se correlacionam. Alguns temas importantes de saúde, relacionados a treino de resistência, que têm merecido cada vez mais atenção são:

Treinamento de força em pessoas de maior idade;

Treinamento de potência em pessoas de maior idade;

Treinamento de força para crianças;

Treinamento de força para mulheres;

Gasto calórico equivalente entre treinamento aeróbico e de resistência.

(Imagem Ilustrativa de Engin Akyurt por Pixabay)

Idosos

Esse novo olhar acontece porque estudos mostraram que treinamento de força e potência para idosos, além de melhorar a mortalidade, garante maior qualidade de vida. Tendo em vista que ao logo dos anos, principalmente após os 40 anos, perdemos massa magra e, em alguns casos mais graves, há evolução para sarcopenia, que é a perda significativa de músculos, cada vez mais estudos foram feitos sobre o tema. E confirmou-se que o treino de força é fundamental para manter a massa magra e todas as funcionalidades diárias e simples, como levantar da cadeira, pegar uma condução, levar sacolas de supermercado e até carregar os netos no colo.

Gasto energético

Junto a isso, a equivalência de gasto energético desmente o mito de que só exercícios aeróbicos têm impacto na perda energética e ajudam na saúde cardiovascular. Na verdade, manter as duas atividades é o ideal, incluindo exercícios de flexibilidade, que também vamos perdendo com o tempo. Tem sido comprovado que o treino de força funciona tão bem quanto o exercício aeróbico em todas as áreas, incluindo a saúde cardiovascular, além de aumentar a força e a potência.

Mulheres

Em relação às mulheres, com o climatério e menopausa, a alteração hormonal é tamanha que elas ficam mais expostas a doenças cardiovasculares e osteoporose, já que possuem geneticamente menos massa muscular. Assim sendo, treinar e manter, desde sempre, o trabalho de resistência é importante para minimizar essas perdas e até em muitos casos há ganhos.

Câncer

O que vemos na prática nos centros de reabilitação cardiometabólica oncológica: ao trabalharmos força e potência, garantimos benefícios enormes como melhora da qualidade de vida, melhora os aspectos clínicos antes, durante e após a quimioterapia e no pré e pós cirúrgicos e diminuição dos índices de mortalidade.

Então, não deixe para depois! Além do aeróbico, treine força e potência.

Fonte: EuAtleta