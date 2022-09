Vôlei de Atibaia enfrenta Sesi-SP no Elefantão nesta sexta-feira (16)

Os fãs de esporte têm um compromisso imperdível na próxima sexta-feira (16): a equipe de vôlei de Atibaia enfrentará o tradicional Sesi-SP no ginásio Elefantão, às 19h, pelo Campeonato Paulista. A entrada para o jogo será 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade, que fará a distribuição dos alimentos arrecadados para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Os alimentos podem ser, de preferência, arroz, feijão, macarrão e óleo. Não será aceito sal. Além da doação de alimento, para entrar no ginásio será necessário apresentar ingresso, que deve ser resgatado, de forma gratuita, via aplicativo. Para mais informações, acesse as redes sociais da Associação Esportiva de Atibaia (AEA).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Antes da partida, na manhã de sexta-feira, os atletas do vôlei estarão na Festa de Flores e Morangos de Atibaia, que começou no último dia 2 e vai até o dia 25, no Parque Edmundo Zanoni, das 9h às 18h, às sextas, sábados e domingos.

A equipe de vôlei de Atibaia busca sua segunda vitória em casa no campeonato e o apoio da torcida será muito importante. O time, comandado pelo medalhalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992 Talmo Oliveira, soma até agora duas vitórias e quatro derrotas na competição.

O técnico Talmo já tinha avisado que o objetivo principal do time recém-formado é a Superliga C, no final de outubro, para buscar acesso à Superliga B. “Nosso foco para o momento é continuar evoluindo e aprendendo a enfrentar as grandes equipes, saber sair de situações difíceis durante os jogos. Isso nos dará mais experiência para os jogos do Paulista e da Superliga C”, disse o treinador.

A formação da equipe de Atibaia é uma iniciativa da Associação Esportiva de Atibaia (AEA), que desenvolve várias modalidades e tem o vôlei como carro-chefe. O vôlei de Atibaia conta com o apoio e incentivo da Prefeitura da Estância de Atibaia e a parceria das empresas Climed Saúde, Hospital Albert Sabin, Big Supermercados, Big Empório, Unimagem, UNIFAAT e Contati Contabilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia