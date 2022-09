Foragido há três anos por homicídio é preso após roubo de carro em Jarinu

Um homem foi preso nesta terça-feira (28), na cidade de Jarinu (SP), depois de ficar foragido por mais de três anos pelo crime de homicídio. Ele foi detido depois que a Polícia Civil estava à procura do autor de um roubo de veículo, realizado em Jundiaí (SP), no dia 21 de setembro.

Ele trabalhava como caseiro em Jarinu e foi abordado depois que a polícia recebeu denúncias de que haveria um carro roubado no terreno da chácara em que era encarregado.

Veículo roubado na cidade de Jarinu (SP); autor do roubo foi preso e polícia descobriu que ele era foragido (Foto: Polícia Civil/ Divulgação)

Segundo dados registrados em boletim de ocorrência, Luzivaldo Carvalho Santos tem 40 anos e foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime cometido em 2019.

Roubo de veículo antes de prisão

A prisão do foragido se deu depois do roubo de um veículo, registrado no bairro Vila Arens, em Jundiaí (SP), na quarta-feira (21) passada.

A polícia recebeu denúncias de que havia um veículo que poderia ser fruto de roubo na chácara onde ele trabalhava, no bairro Campo Largo, em Jarinu.

Ao chegar ao local, a polícia sabia que a chácara tinha um caseiro, que não estava no momento da chegada dos agentes.

Ao localizá-lo em uma praça da cidade, a polícia o questionou sobre o veículo que estava na chácara e constatou , com a identidade do homem, que ele era foragido da polícia.

O veículo roubado foi apreendido pela polícia de Jarinu e, depois de detido, o foragido foi encaminhado para o Centro de Triagem de Piracaia (SP).

Fonte: G1.globo.com