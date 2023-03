22ª Coleta de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas acontece nesta quarta (15)

Nesta quarta-feira, dia 15 de março, acontece a 22ª Campanha de Coleta de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas, ação intersetorial promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia em prol da sustentabilidade e da saúde do trabalhador rural. Realizada pelas secretarias de Agricultura e Saúde das 8h às 12h no Parque Duílio Maziero, a ação busca não só garantir o descarte adequado desse tipo de material, mas também oferece coleta de óleo de cozinha usado e CataTreco, além de vacinas e outros atendimentos em saúde como medição de pressão e diabetes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sobre o recebimento de recipientes vazios de defensivos agrícolas, algumas normas e procedimentos devem ser seguidos: se a embalagem for rígida, deve ter passado por procedimento de tríplice lavagem, ter o fundo perfurado e estar com a tampa separada. Já a embalagem flexível deve estar esvaziada e dentro de outra embalagem, de preferência transparente. O óleo de cozinha usado deve estar acondicionado em garrafa PET e o CataTreco recolherá materiais inservíveis como pneus, móveis e eletrodomésticos, com exceção de lâmpadas.

Voltada a produtores rurais de Atibaia e Jarinu, a iniciativa tem apoio da Prefeitura de Jarinu, da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo – ADIAESP, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI, Associação Hortifrutiflores de Jarinu e Pró-Flor – Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia. O Parque do Morango Duílio Maziero está localizado na Estrada Municipal Campo dos Aleixos, com acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia