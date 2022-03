Cantareira registra volume operacional acima dos 45%

Os últimos dias do verão foram marcados por temporais bem típicos da estação sobre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Além disso, na virada para o outono, uma nova frente fria avançou para o Sudeste, fazendo o acumulado de chuva aumentar ainda mais nestas regiões.

Vista aérea do Sistema Cantareira (Foto: Reprodução / EPTV)

Com a chuvarada, o Cantareira conseguiu subir de forma significativa nos últimos dias. Na atualização desta segunda, 21 de março, o volume já passava dos 45% no Cantareira. Os demais reservatórios que abastecem a Grande SP também registraram elevação neste período. Veja os dados atualizados, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo(Sabesp):

Fonte: https://mananciais.sabesp.com.br/Situacao

O volume total armazenado na Região Metropolitana de São Paulo é de 59,1%, o que representa uma variação de 0,4% em relação ao dia anterior.

Tendência

Mesmo com a boa notícia de aumento no nível dos reservatórios, ainda não é uma situação muito confortável. O outono começou neste domingo(20) e essa é uma estação de transição para o período mais seco do ano. Pela Climatologia, o outono já é marcado por uma grande redução de chuva no Sudeste do país. Ou seja, toda água que foi armazenada no período chuvoso(primavera/verão), começa a ser utilizada agora, já que os índices de chuva começam a diminuir

A média de chuva para o Cantareira em março é de 174,1mm. Até o momento, choveu 81,7mm. Mesmo com a chuvarada que trouxe problemas em muitas áreas, o Cantareira não deve terminar o mês acima de sua média.

Outono

A tendência para o outono de 2022 é que tenha menos chuva do que o normal em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Isso significa que até vai chover nas áreas de captação dos reservatórios, mas de uma forma geral, a estação deve ficar com chuva abaixo da média. Com isso, o Cantareira não deve registrar elevações tão expressivas como tem acontecido desde o final do verão.

Fonte: Climatempo