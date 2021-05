Defesa Civil alerta para dias frios na região de Atibaia

Os próximos dias seguirão frios na região de Atibaia, com estado de atenção até o fim de semana, quando é recomendada uma precaução especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua, pois podem aumentar as chances de hipotermia e doenças respiratórias, segundo a Defesa Civil.

Nesta quarta-feira, 26 de maio, as temperaturas aumentam de forma gradual depois de uma madrugada gelada, o que deve ocorrer também na quinta-feira. Mas na sexta-feira e sábado, uma nova frente fria volta a entrar no Estado de São Paulo, formando temporais com raios e ventania. Não são esperados acumulados elevados para a região de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na madrugada da última terça-feira, quando a temperatura em Atibaia chegou a 9° C, 19 pessoas foram acolhidas pelas equipes de abordagem social da Prefeitura e levadas para a Casa de Passagem, onde existem 70 vagas em duas unidades na cidade para que a população fique abrigada e protegida do frio. Na última noite, o total de acolhidos foi 18, sendo oito levados pelo serviço de abordagem social. As equipes da Prefeitura estão realizando o trabalho de abordagem junto às pessoas que estão nas ruas também de madrugada, em uma operação 24 horas por dia para garantir que sejam acolhidas de forma segura em alguma das iniciativas da rede protetiva do município.

Entre as recomendações da Defesa Civil neste período de frio estão: mantenha-se bem agasalhado e não fique muito tempo exposto a um ambiente frio; procure manter-se hidratado, mesmo se sentir menos sede, para evitar ressecamento de pele e lábios por causa do ar frio; evite banhos prolongados ou com água muito quente, que provocam ressecamento da pele; mantenha ao menos uma fonte de ventilação em locais fechados para facilitar a circulação do ar e diminuir a concentração de vírus, bactérias e alérgenos no ambiente; e se observar pessoas em situações de vulnerabilidade diante de temperaturas baixas, contate as equipes de abordagem social pelo telefone (11) 4415-2274 (atendimento 24 horas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia