Defesa Civil alerta para chuvas fortes e queda de temperatura a partir desta quinta (18)

A Defesa Civil de Atibaia emitiu alerta de chuvas fortes e queda de temperatura a partir desta quinta-feira (18). A chegada de uma nova frente fria muda as condições de tempo na região, trazendo chuvas intensas e derrubando as temperaturas, aponta aviso de risco meteorológico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Defesa Civil alerta para baixas temperaturas (Imagem Ilustrativa: NickyPe / Pixabay)

Com a passagem da frente fria entre quinta (18) e domingo (21), a previsão é de mínimas que podem chegar a 9ºC e o frio deverá ser sentido com mais intensidade entre o final da madrugada e início da manhã, período com possibilidade de registrar as menores temperaturas. A Defesa Civil recomenda atenção especial com idosos, crianças e pessoas em situação de rua, mais vulneráveis aos impactos e riscos à saúde provocados pelas baixas temperaturas.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET indica que a frente fria avança pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, chegando ao centro do Mato Grosso e na porção sul dos estados de Rondônia, Goiás e Minas Gerais e provocando chuvas intensas, rajadas de vento, queda de temperatura e baixa sensação térmica nessas localidades.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Atibaia conta com equipes treinadas para ações de prevenção, preparação e resposta a desastres naturais, oferecendo atendimento 24 horas pelos telefones: 199, 4402-7414 e 4411-5108.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia