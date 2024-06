Em apenas dois dias, Mata Ciliar recebe dois cachorros-do-mato resgatados em meio urbano

A destruição e fragmentação de habitats naturais é um problema alarmante que vivemos em nosso cotidiano e os resultados se mostram cada vez mais evidentes para a sociedade, como o aparecimento de animais silvestres ariscos em ambientes urbanos. Em apenas dois dias, por exemplo, o Cras da Mata Ciliar recebeu dois cachorros-do-mato encontrados nessas condições. Sendo um jovem que ficou preso dentro de uma empresa de Valinhos e entregue pela Guarda Municipal Ambiental, e o outro, adulto, encontrado debilitado em uma via pública de Itatiba e também entregue pela Guarda Municipal Ambiental.

(Foto: Divulgação / Associação Mata Ciliar)

O animal proveniente de Valinhos chegou na última quinta-feira (6) e, após as análises da equipe, constatando que o animal estava sem alterações clínicas ou comportamentais, foi realizada a sua soltura imediata. Já o animal de Itatiba, entregue na sexta-feira (7), estava muito doente, acometido por uma cinomose canina, sem conseguir se alimentar ou levantar. Infelizmente, ele não resistiu, e morreu.

Com a soma destes casos, a Mata Ciliar já recebeu 10 indivíduos da espécie somente neste no, por diferentes motivos, porém, todos resultados da perda de habitats naturais, ocasionando acidentes como atropelamentos, contato com doenças de domésticos, armadilhas, alimentação com lixo humano, desorientação em meios urbanos, entre outros.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar