Fundo Social de São Paulo pede doações de materiais em desuso e sucatas

O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações de materiais em desuso e sucatas para promover leilões para financiar ações sociais. Órgãos públicos e particulares como pessoas físicas e jurídicas podem doar os materiais recicláveis e entregá-los no depósito do órgão, que fica no Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista.

Produtos recicláveis como papéis, pneus, equipamentos eletrônicos e de informática, utensílios de cozinha, materiais de escritório, mobiliários de aço e sucatas de metais diversos podem ser entregues para serem leiloados.

(Imagem Ilustrativa de Júlia Borges por Unsplash)

Os leilões são promovidos pelo Centro de Material Excedente – CMEX e pelo Núcleo de Armazenamento e Depósito e Equipamentos e Materiais Inservíveis – NADMEI, do Fundo Social, que, além de prestarem orientações sobre a destinação destes produtos, são responsáveis por promover a arrecadação de fundos e zelar pela responsabilidade socioambiental. Isto porque, todos os participantes dos leilões precisam garantir que o uso da sucata após o arremate cumpra as normas de saúde e meio ambiente, através, por exemplo, de ações de reciclagem, consertos e reaproveitamento de materiais.

Neste ano já foram arrecadados R$ 3.431.195,00 no primeiro leilão sustentável, ocorrido em janeiro. O próximo está previsto para ocorrer em maio. Em 2022 o Fundo Social promoveu 3 leilões com arremate de 242 lotes de produtos doados e arrecadação de mais de R$ 4 milhões.

Todos o valor é investido nas principais ações do órgão como as Praças da Cidadania e as Escolas de Qualificação Profissional, além dos programas Alimento e Inverno Solidário, que distribuem cestas básicas e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Doações de materiais em desuso e sucatas

Podem ser doados equipamentos em geral e sucatas de metais diversos – independentemente das condições de uso – conforme exemplos abaixo:

computadores;

notebooks;

impressoras;

nobreak’s;

geradores de energia;

geladeiras;

fogões;

microondas;

máquinas de lavar roupa;

utensílios de cozinha;

telefones;

televisores;

ventiladores;

aparelhos de ar-condicionado;

aparelhos celulares;

rádios;

GPS;

peças veiculares;

carregadores de celulares;

chapas de RX;

grampeadores;

furadores;

papéis;

livros;

cadernos;

fios de telefone;

carrinhos de bebê;

cadeiras de rodas;

bicicletas;

skates;

pneus usados ( exceto câmaras de ar);

mobiliários de aço, ferro ou alumínio;

plásticos em geral;

Não podem ser doados os seguintes itens:

mobiliários de madeira em geral;

trapos de roupa;

lâmpadas;

vidros;

fibra;

acrílicos;

placas de gesso;

isopor;

espelhos;

entulhos de obra/reforma;

Como doar

• A entrega dos bens inservíveis ocorrerá mediante agendamento prévio no Núcleo de Armazenamento e Depósito de Materiais e Equipamentos Inservíveis – NADMEI (Depósito)

Telefones: (11) 3714-9895 e (11) 3238-3906, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h30;

• O Fundo Social não retira bens inservíveis;

Como participar dos leilões públicos do Fundo Social

Para participar basta acessar ao site do Fundo Social, www.fundosocial.sp.gov.br, e acessar as informações no Menu “Editais”. Para mais informações, contatar o CMEX: cmexfussp@sp.gov.br

Fonte: Portal do Governo do Esatdo de São Paulo