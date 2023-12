Guia de SP registra as onças-pintadas encontradas em unidades de conservação

Cinquenta e uma onças-pintadas foram identificadas por meio de análises de imagens capturadas por câmeras instaladas nas áreas de Mata Atlântica. Pelo movimento dos animais, essas máquinas eram acionadas e registravam o momento em que onças estavam por perto.

‌Com a digitalização das rosetas, que são as manchas, únicas de cada animal, foi possível identificar a maior parte das onças-pintadas do estado de São Paulo.

‌O trabalho é inédito em todos os países que ainda têm populações do maior felino das Américas. Esses animais foram identificados em três locais, sendo dois na Serra do Mar e um no Alto Paraná-Paranapanema.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

No guia “Onças Pintadas do Estado de São Paulo: Guia de Identificação” cada um dos animais tem fotos, textos explicativos em Português e Inglês e QR Code para visualização de todos os registros.

O guia é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a Fundação Florestal, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz comentou sobre a importância da criação do guia: “Passamos a saber aonde esses indivíduos frequentam, quais são os locais que eles caçam, onde eles vivem e aí podemos aplicar as ações de gestão necessárias para protegê-los e para contribuir com a pesquisa também”, afirma.

O Guia é uma importante ação de Educação Ambiental que propõe por meio das ilustrações e informações conscientizar a sociedade sobre a preservação da espécie. “Na mesma oportunidade a gente cria essa empatia na sociedade e traz também o conhecimento científico para educar as nossas crianças, jovens e adultos. O guia de onças será distribuído na rede escolar no entorno das unidades de conservação, vai fundamentar e vai ser utilizado para diversas ações de Educação Ambiental”, ressalta.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo