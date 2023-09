Incêndio na Pedra Grande: área equivalente a 420 campos de futebol é queimada

Um incêndio em uma área de mata na região da Pedra Grande destruiu uma área equivalente a 420 campos de futebol nesta quarta-feira (13) em Atibaia e Bom Jesus dos Perdões. A área total queimada é de cerca de três milhões de metros quadrados.

(Foto: Reprodução)

Segundo o Corpo de Bombeiros de Atibaia, o fogo começou por volta das 10h e o chamado para atendimento da ocorrência foi perto das 15h20. O trabalho de combate durou até as 23h e contou com bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários.

Ainda de acordo com a corporação, o local das chamas era de difícil acesso, o que dificultou o processo de contenção do fogo.

(Foto: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (14) um novo foco de incêndio se formou no local e estava sendo monitorado pelos agentes para uma possível ajuda do helicóptero Águia no processo de apagar o fogo. As chamas foram completamente extintas às 11h30.

Fonte: G1.globo.com