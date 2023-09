Incêndio na Pedrinha serve de alerta para elevado risco de incêndios florestais em setembro

Há pouco mais de uma semana, em 1 de setembro, um incêndio florestal atingiu boa parte da área denominada “Pedrinha”, em Atibaia. A altura das chamas e a fumaça intensa chamaram a atenção da população, que podia avistar o incêndio de diversos bairros da cidade. A última vez que a propriedade enfrentou um incêndio foi em 2020.

No dia da ocorrência, a SIMBiOSE soltou uma nota dizendo que o incêndio havia atingido a área interna do Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF). Entretanto, conforme averiguação da Brigada Florestal Itapetinga, o fogo não adentrou o Parque. Ainda assim, atingiu uma área de 7 hectares, que está inserida no Monumento Natural Estadual da Pedra Grande e na zona de amortecimento do Parque Natural Municipal da Grota Funda.

(Foto: Divulgação)

Segundo moradores do entorno, um galho teria atingido a fiação e provocado um curto. Embora não tenha sido provocado por ação criminosa, como a maioria das ocorrências na região, o caso serve de alerta para toda população. Por conta da estiagem que se alonga no mês de setembro, o risco de incêndios florestais continua muito elevado.

O combate durou cerca de 2h30 e contou com a participação de 14 brigadistas, entre colaboradores e voluntários da SIMBiOSE. Bombeiros da Fundação Florestal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil chegaram posteriormente para compor a operação.

(Foto: Divulgação)

A rápida mobilização e operação estratégica de combate dos brigadistas foi crucial para impedir que o incêndio tomasse maiores proporções e se tornasse ainda mais danoso para as zonas de amortecimento das Unidades de Conservação.

As ações de prevenção, monitoramento e combate da Brigada Florestal Itapetinga fazem parte das atividades previstas em termo de parceria, firmado entre SIMBiOSE e Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura da Estância de Atibaia, para a cogestão do PNMGF e áreas de relevância ambiental.

(Foto: Divulgação)

Como funciona a atuação da Brigada Florestal Itapetinga

A Brigada Florestal Itapetinga (BFI) atua numa área de 33 mil ha, inserida nos municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões.

Trata-se de uma das principais frentes de atuação da SIMBiOSE, cuja origem está atrelada às iniciativas de brigadistas voluntários engajados na conservação da Serra do Itapetinga. Mesmo antes da fundação da OSCIP, em 2005, o grupo de jovens atibaienses já atuava no monitoramento e combate aos incêndios florestais na montanha e em seu entorno.

(Foto: Divulgação)

Desde então, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo do tempo, o trabalho da BFI avançou significativamente. Além de expandir sua área de atuação para além da Serra do Itapetinga, a BFI se profissionalizou, ganhou visibilidade e passou a vincular seus esforços à gestão de áreas protegidas e de relevância ambiental.

Hoje conta com uma equipe de diretores, coordenador, gerente do fogo, chefe de esquadrão, brigadistas e voluntários que participam das operações de combate, treinamentos e ações de educação ambiental.

Além disso, as estratégias e ações da BFI relacionadas ao uso do fogo, prevenção e combate aos incêndios florestais são baseadas na abordagem do Manejo Integrado do Fogo (MIF), que considera os aspectos ecológicos, técnicos, econômicos e socioculturais dos territórios.

Todo esse trabalho é realizado com o apoio da rede formada por SIMBiOSE, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil (dos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Piracaia) e sociedade civil.

Como instrumento estratégico de gestão, a BFI conta com um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), que define procedimentos, ações e critérios de atuação.

Quais ocorrências são atendidas pela Brigada Florestal Itapetinga?

A BFI atua exclusivamente com incêndios florestais, ou seja, em ocorrências nas quais o fogo avança sem controle sobre qualquer tipo de vegetação. Portanto, o atendimento a outros tipos de ocorrência envolvendo fogo deve ser feito pelo Corpo de Bombeiros.

Além de considerar a área de atuação, a BFI faz a averiguação técnica dos incêndios florestais para decidir se o combate deve ser realizado e como, de acordo com os procedimentos e critérios estabelecidos no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF).

O que fazer ao se deparar com um incêndio florestal?

Em primeiro lugar, você deve saber quem acionar dependendo do local da ocorrência.

No caso de incêndios em beira de rodovia, ligue para as concessionárias responsáveis:

Rod. Fernão Dias | Arteris 📞 0800 283 0381

Rod. Dom Pedro I | Rota das Bandeiras 📞 0800 770 8070

Para ocorrências em área urbana e/ou rural:

Corpo de Bombeiros 📞 193

Brigada Florestal Itapetinga 📞 (11) 94054-3280*

*Mande mensagem por WhatsApp com foto da ocorrência e localização precisa para averiguação dos brigadistas.

ATENÇÃO: Nunca se aproxime do fogo ou tente combater um incêndio sozinho. Esse é um trabalho arriscado que deve ser realizado somente por profissionais capacitados.

Em Atibaia, queimada é crime. Denuncie!

A Lei Municipal nº 4606 de 11 de julho de 2018 “proíbe a realização de queimadas no município de Atibaia, dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e imposição de sanções administrativas, e dá outras providências”.

Portanto, é configurado como crime o uso do fogo para:

– facilitar capinação e/ou limpeza de terreno;

– queima de qualquer tipo de resíduo, como lixo e resto de poda.

Os infratores estão sujeitos a autuação e pagamento de multa, além de compensação ambiental quando envolver danos à vegetação de porte arbóreo.

Todo e qualquer cidadão pode registrar uma denúncia (sem sigilo, sigilosa ou anônima) desse e outros crimes ambientais por meio da plataforma online 1Doc da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Confira o passo a passo de como fazer uma denúncia de crimes ambientes: https://simbiose.org.br/denuncie-atibaia/

Promova a conservação ambiental com a SIMBiOSE

A SIMBiOSE é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) cuja gestão institucional e diversas iniciativas são feitas de forma voluntária. Mas o empenho diário de voluntários(as) não é suficiente para garantir a sobrevivência da organização.

As principais despesas institucionais da SIMBiOSE são cobertas por doações mensais feitas pela campanha na Benfeitoria: https://benfeitoria.com/projeto/simbioseatibaia

O atual valor arrecadado por mês é de R$ 1.380, mas a meta é chegar em R$ 3 mil.

Quem não tem condições de fazer doações recorrentes, pode fazer contribuições pontuais por Pix pelo formulário: https://forms.gle/ttMkb3NoUvZUXoho8

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundamentada na conservação ambiental, ética, cultura e cidadania.

Foi fundada em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga, uma “joia ecológica” do Sudeste brasileiro e onde se situa o afloramento rochoso da Pedra Grande. A SIMBiOSE sempre acreditou que sua atuação deveria ir além da montanha, conectando-a não só ecologicamente mas também social, cultural e financeiramente com o resto do território.

Para cumprir com as finalidades de seu Estatuto Social e suas metas de gestão estabelecidas bianualmente, a SIMBiOSE atua nas seguintes frentes: Gestão de Áreas Protegidas, Educação Ambiental, Manejo Integrado do Fogo (MIF), Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e Governança participativa.

Saiba mais em: https://simbiose.org.br/

Fonte: Assessoria de Imprensa SIMBiOSE