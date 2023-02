Mais árvores para prevenir mortes por excesso de calor

A vegetação é um dos principais reguladores da temperatura nas áreas urbanas. Um estudo destaca importância das árvores para prevenir mortes por excesso de calor. Confira na matéria de Cinthia Leone, do Climainfo. #maisárvores

(Imagem Ilustrativa de Jan Huber por Unsplash)

Mais de 4% das mortes ocorridas nas cidades da Europa durante os meses de verão são devidas a ilhas de calor urbano, e um terço dessas mortes poderiam ser evitadas se a cobertura arbórea fosse de 30%. Essas são as principais conclusões de um estudo divulgado recentemente na revista The Lancet e realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal).

A pesquisa fez uma modelagem com base em dados de 93 cidades europeias, destacam os benefícios substanciais de plantar mais árvores nas cidades para atenuar o impacto da mudança climática.

A exposição ao calor excessivo tem sido associada à mortalidade prematura, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e aumento das internações hospitalares. Isto é particularmente verdadeiro para ondas de calor, mas também ocorre com temperaturas moderadamente altas no verão. As cidades são especialmente vulneráveis — menos vegetação, maior densidade populacional e superfícies impermeáveis em edifícios e estradas criam uma diferença de temperatura entre a cidade e as áreas circundantes – um fenômeno chamado ilha de calor urbano. Segundo o estudo, o aquecimento global contínuo deve agravar este efeito nas próximas décadas.

“As previsões baseadas nas emissões atuais revelam que as doenças e mortes relacionadas ao calor se tornarão um fardo para os serviços de saúde nas próximas décadas”, diz a pesquisadora do ISGlobal Tamara Iungman, autora principal do estudo.

Mortes evitáveis

Uma equipe internacional liderada por Mark Nieuwenhuijsen, diretor da Iniciativa de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Saúde do ISGlobal, estimou as taxas de mortalidade de residentes com mais de 20 anos em 93 cidades européias (um total de 57 milhões de habitantes), entre junho e agosto de 2015. Depois, coletou dados sobre as temperaturas rurais e urbanas diárias de cada cidade. Eles estimaram a mortalidade prematura simulando um cenário hipotético sem ilha de calor urbana. Em seguida, estimaram a redução da temperatura que seria obtida aumentando a cobertura de árvores para 30% e a mortalidade associada que poderia ser evitada.

“Nosso objetivo é informar os tomadores de decisão sobre os benefícios de manter áreas verdes em todos os bairros para ambientes urbanos mais sustentáveis, resistentes e saudáveis”, explica Nieuwenhuijsen.

Os resultados mostram que, de junho a agosto de 2015, as cidades foram em média 1,5°C mais quentes do que as áreas rurais vizinhas. No total, 6.700 mortes prematuras poderiam ser atribuídas às temperaturas urbanas mais quentes, o que representa 4,3% da mortalidade total durante os meses de verão e 1,8% da mortalidade durante todo o ano. Um terço dessas mortes (2.644) poderia ter sido evitado aumentando a cobertura arbórea até 30%, reduzindo assim as temperaturas. As cidades com as maiores taxas de excesso de calor-mortalidade estavam no sul do continente e no Leste Europeu, sendo estas as que mais se beneficiaram de um aumento da cobertura arbórea.

Os autores reconhecem que plantar mais árvores pode ser um desafio em algumas cidades devido ao seu projeto. Eles alertam ainda que o plantio deve ser combinado com intervenções adicionais, como telhados verdes.

“Nossos resultados também mostram a necessidade de preservar e manter as árvores que já existem, pois elas são um recurso valioso e leva muito tempo para o cultivo de novas árvores. Não se trata apenas de aumentar as árvores na cidade, trata-se também de como elas são distribuídas”, diz Nieuwenhuijsen.

As análises foram feitas com dados de 2015 porque os dados populacionais completos não estavam disponíveis para os anos posteriores, mas, segundo Iungman, o estudo fornece informações válidas para adaptar e tornar o meio urbano mais resilientes ao impacto da mudança climática sobre a saúde.

“Aqui nós só analisamos o efeito de resfriamento das árvores, mas tornar as cidades mais verdes tem muitos outros benefícios à saúde, incluindo maior expectativa de vida, menos problemas de saúde mental e melhor funcionamento cognitivo”, acrescenta ela.

“Entender os benefícios de políticas como o aumento da cobertura de árvores pode ajudar a informar ações para reduzir riscos e prevenir mortes evitáveis, especialmente com as mudanças climáticas”, diz Antonio Gasparrini, Professor de Bioestatística e Epidemiologia da London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e um dos autores do estudo.

Fonte: Climatempo