Meio Ambiente: Entenda o que são créditos de carbono

O crédito de carbono funciona como uma moeda de troca que objetiva compensar a quantidade de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico (CO2) liberado na atmosfera por atividades humanas, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis e outras práticas industriais.

(Imagem Ilustrativa de Matthias Heyde por Unsplash)

O que é crédito de carbono?

Um crédito de carbono é a representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Ou seja, uma tonelada de dióxido de carbono é igual a um crédito de carbono. O crédito de carbono é a moeda utilizada no mercado de carbono. Nesse mercado, empresas que possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para a redução podem comprar créditos de carbono para compensar suas emissões. Assim, quanto mais um país se empenhar para reduzir a emissão de poluentes, mais crédito conseguirá gerar, podendo, então, utilizá-los como moeda de negociação com outros países que não tenham alcançado as metas de redução.

Veja alguns exemplos de estratégias eficientes que podem ser adotadas pelos países e organizações para a redução da emissão de gases do efeito estufa:

redução dos níveis de desmatamento;

campanhas para estimular o consumo consciente;

utilização de fontes de energia alternativas;

redução de materiais descartáveis e correta destinação dos resíduos;

utilização racional de energia e água;

criação de políticas sustentáveis e de preservação ambiental;

promoção e estruturação de mobilidade urbana sustentável, entre outras.

Controvérsias e benefícios do mercado de carbono

A discussão sobre o mercado de carbono engloba várias questões. Estudiosos e ambientalistas apontam benefícios e algumas controvérsias sobre a medida. Vamos ver alguns deles, segundo informações do site UOL.

Benefícios: estímulo e apoio a projetos e iniciativas de sustentabilidade em todo o planeta; redução das emissões de gases efeito estufa, contribuindo para a redução dos efeitos climáticos; os países desenvolvidos que não atingirem suas metas de redução de GEE por meio de ações sustentáveis podem, por meio da compra de créditos de carbono, atingir ou deduzir seus débitos; os países em desenvolvimento poderão desenvolver projetos de sustentabilidade mediante a comercialização de créditos de carbono.

Controvérsias: a prática de greewashing (propaganda enganosa) está sendo muito debatida. As ações de sustentabilidade estariam mais para uma ação de marketing do que uma prática verdadeira; muitos pesquisadores consideram que o mercado de carbono abre precedentes para que os países continuem emitindo grandes quantidades de gases de efeito estufa, mas mascaram essa realidade com a compra dos créditos; os créditos de carbono possibilitam que os países desenvolvidos tenham possibilidade de poluir, não atingindo os benefícios climáticos esperados; uma grande valorização do mercado de carbono poderia estimular um viés mais econômico do que sustentável.

Fonte: Sebrae