Moradores criam petição em defesa da Represa da Usina, em Atibaia

A Usina Hidrelétrica de Atibaia foi construída em 1928 e chegou a atender durante o período de operação, além de toda a cidade de Atibaia, as cidades de Jarinú, Bragança Paulista e Bom Jesus dos Perdões. A partir de 1969, quando a CESP, recém instalada na cidade, assumiu o sistema de fornecimento de energia, a usina passou a funcionar somente nos horários de pico. No dia 13 de janeiro de 1970, encerrou definitivamente suas atividades.

Devido à sua qualidade ambiental, a área da Represa da Usina foi transformada, pela lei estadual 5280, de 04/09/86, em área de Preservação Ambiental (APA) – uma das categorias de unidade de conservação criadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Represa da Usina de Atibaia (Foto: Reprodução)

Porém, de alguns anos para cá, a área se encontra abandonada e são frequentes os relatos de moradores alertando para a degradação do local. Por conta disso, moradores da área criaram um abaixo assinado, que tem o objetivo de alertar autoridades e munícipes sobre a importância do cuidado e preservação do local.

“Estamos profundamente preocupados com o estado atual da APA da Usina em Atibaia, um tesouro natural que temos a honra de chamar de lar há muitas décadas. Esta área é um refúgio de beleza e da biodiversidade, contribuindo para a qualidade de vida de nossa comunidade e para a preservação do nosso ambiente natural. No entanto, há oito longos anos, essa área especial não recebe a devida atenção da Prefeitura de Atibaia. A falta de zeladoria resultou no acúmulo descontrolado de capim nas margens da represa, afetando não apenas os moradores da região mas diretamente a vida selvagem que depende de um ecossistema saudável para viver. Além disso, a qualidade da água está se deteriorando rapidamente, causando sérios problemas. O cheiro de esgoto é insuportável, doenças estão afligindo nossas famílias, e uma epidemia de pernilongos sem precedentes atormenta nossa região. Essa epidemia se originou do acúmulo descontrolado de capim nas margens e nós não aguentamos mais tanto abandono”, relata o texto do abaixo assinado.

Em abril deste ano, foram apresentados na Câmara de Atibaia dois projetos de revitalização da área da Represa da Usina. Um deles, pede autorização para concessão de uso para serviços de ecoturismo e visitação dos espaços públicos. Este, gera controvérsias por se tratar de exploração particular de uma área pública. O outro projeto, é sobre o restauro e reforma da usina hidrelétrica, incluindo suas instalações civis, hidráulicas, mecânicas e elétricas.

No entanto, as propostas ainda não saíram do papel. “A situação atual é insustentável. Não podemos ficar parados enquanto a natureza definha diante de nossos olhos. Nessa petição, nós não estamos pedindo favor, nós estamos cobrando o que é nosso por direito”, alerta outro trecho do abaixo assinado.

Para acessar o texto da petição na íntegra e participar, basta acessar este link.