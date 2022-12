Parque Municipal da Grota Funda receberá visitas monitoradas abertas à comunidade

O Parque Natural Municipal da Grota Funda (PNMGF) receberá no próximo ano visitas monitoradas abertas à comunidade, sob coordenação da Prefeitura de Atibaia e da equipe SIMBiOSE. Por se tratar de uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, o PNMGF possui regramentos de visitação e uso público, voltados à conservação de sua biodiversidade.

Estava prevista uma visita no dia 17 de dezembro, mas ela teve que ser adiada em razão do tempo, e uma nova data está sendo agendada com o grupo de 30 pessoas. As visitas monitoradas abertas à comunidade acontecerão mensalmente e serão previamente divulgadas no site da Prefeitura de Atibaia, com inscrições a serem realizadas por meio de formulário para cada data.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O passeio começa na Portaria do PNMGF, próximo ao Mirante Natural da Pedrinha, onde os visitantes recebem as primeiras orientações. Então, todos partem em direção ao Centro de Apoio ao Visitante da Grota Funda (CAVGF), reinaugurado recentemente, para preencher os Termos de Responsabilidade e conhecer um pouco sobre a história do local.

Para grupos organizados e instituições de ensino e pesquisa, a solicitação para agendamento deve ser feita por e-mail: parquegrotafunda@atibaia.sp.gov.br

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Parque Natural Municipal da Grota Funda passou por obras de revitalização recentemente, por meio de convênio da Prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e assim promover o fomento do turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental no local. Entre as ações que foram realizadas estão: reforma da casa sede, construção de anexo para apoio ao visitante, casa do fogo, portal de acesso de controle ao parque e viveiro escola para plantio de mudas, além da recuperação e conservação de trechos da estrada de acesso.

Com quase 250 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque está localizado na Serra do Itapetinga, reunindo espécies relevantes da fauna e da flora, algumas delas encontradas exclusivamente na região, além de espécies ameaçadas de extinção, motivos que costumam atrair pesquisadores até o local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia