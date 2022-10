Plataforma de economia circular contribui para avanço da coleta seletiva na região

Desde 2021, a Lar Plásticos mantém uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Atibaia, repartição da Prefeitura local que enxergou uma ótima oportunidade de tratar do lixo plástico gerado pela população de modo diferente. Por meio do projeto “Tampinha do Bem”, mais de 10 toneladas de resíduos foram arrecadadas e recicladas ao longo do período e o valor da venda do material revertido para famílias carentes no município.

(Imagem Ilustrativa de Silas Camargo Silão por Pixabay)

A iniciativa “Tampinha do Bem” tornou-se uma ação permanente do FSS, após o sucesso da campanha beneficente de inverno realizada no último ano. Com 5.657 kg de plástico arrecadados em 2021 e mais de 5 toneladas até outubro de 2022, a parceria já auxiliou a comunidade com a doação de diversos artigos como cobertores, panetones e ovos de Páscoa. Atualmente, as tampinhas de garrafas, produtos de limpeza e embalagens são depositadas em mais de 200 pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo escolas, postos de saúde, departamentos municipais e estabelecimentos comerciais.

O colégio COC (conhecido antigamente como Curso Oswaldo Cruz), da Rede Única Educação, é um dos locais que abraçaram a iniciativa logo no começo do projeto. A instituição de ensino, localizada no bairro Jardim Paulista em Atibaia, incentiva os alunos e professores na arrecadação de tampinhas plásticas, recolhendo um volume mensal próximo a 480 litros do resíduo. Segundo a diretora-geral da escola, Marli Balan Arbex, hoje a maior fonte de coleta vem dos próprios alunos que trazem de casa. “As famílias são bastante ativas na campanha, por isso vemos o engajamento dos estudantes, bem como dos professores e colaboradores. Desde o início, entendemos que o formato é uma coisa possível de ser feita e que ajuda demais o meio ambiente, além de ter um viés solidário importantíssimo para a comunidade”, explica Arbex.

Outro ponto de arrecadação na cidade é o Café do Paulão. O comércio localizado no centro de Atibaia acumula em média 100 litros de tampinhas plásticas por bimestre recolhidas no estabelecimento e também trazidas pelos clientes. “Eu fiquei sabendo do projeto na época pelo Facebook e decidi entrar em contato com a responsável para aderir a programação. A iniciativa é sensacional e a causa beneficente é incrível, por isso, continuamos colaborando”, declara o proprietário do espaço, Paulo Silva.

Por meio do processo circular, a Lar Plásticos transforma o plástico pós-consumo em insumo para a fabricação de novos produtos que atendem às necessidades do setor de coleta seletiva e urbana. Assim, as tampas são recicladas e o montante da comercialização é revertido em donativos encaminhados para o FSS.

Além do viés social, a arrecadação de tampinhas contribui diretamente para o engajamento dos munícipes na coleta seletiva. Os resíduos, que anteriormente seriam destinados aos aterros sanitários, encontram um destino diferente por meio da reciclagem e a população é cada vez mais envolvida na separação adequada do lixo e conscientização ambiental.

“Projetos como esse mobilizam a cidade em prol de uma benfeitoria aos mais necessitados e, em contrapartida, reduzem os impactos ambientais do plástico no meio ambiente”, comenta o gerente de matéria-prima da Lar Plásticos, Rodrigo Silvério. Além disso, segundo o administrador, o tipo de material das tampinhas arrecadadas é uma das matérias-primas mais visadas para compor a resina dos produtos desenvolvidos pela plataforma, oferecendo um retorno positivo para o processo produtivo da empresa.

Por isso, a ampliação do projeto para os municípios vizinhos e instituições do estado de São Paulo é uma das projeções da empresa para os próximos meses. Atualmente, a cidade de Campo Limpo Paulista também trabalha na arrecadação de tampinhas e já destinou quase 1,5 toneladas de resíduos para a unidade fabril da Lar Plásticos somente nesse ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Lar Plásticos