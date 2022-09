Programa reforça importância da educação ambiental para rede pública de Atibaia

O Projeto de Trabalho Social – Programa de Educação Cultural (PEC), implantado no início do ano em toda a rede pública de ensino do município pela Atibaia Saneamento e NTICS aborda a temática ambiental dentro da sala de aula. A iniciativa, realizada pela operação do Grupo Iguá responsável pelo sistema de esgotamento sanitário da cidade, conta também com a parceria das Secretarias de Educação e de Assistência e Desenvolvimento Social e da SAAE.

(Foto: Divulgação: Atibaia Saneamento)

Com dinâmicas de grupo e atividades lúdicas, as oficinas de sustentabilidade têm levado aos alunos a consciência de que é possível contribuir para a preservação do planeta. Os estudantes entre 6 e 12 anos recebem informações sobre como reutilizar embalagens, transformar resíduos sólidos em arte e ter uma horta orgânica. Além disso, aprendem noções básicas de compostagem e são convidados a refletir a respeito do impacto das pequenas mudanças de hábitos para a comunidade onde vivem. As oficinas seguem até o mês de dezembro nas escolas municipais de Atibaia.

“É interessante perceber como as crianças desenvolvem rapidamente essa consciência ambiental e são capazes de traduzir em ações práticas como, por exemplo, deixar de jogar lixo no chão da escola”, diz Jéssica Lora, uma das responsáveis pela execução do projeto.

As oficinas para os alunos acontecem uma vez por mês em todas as escolas do município, sempre com temas e atividades diferentes. Os educadores também participam de workshops e recebem materiais exclusivos para poderem aplicar esse conhecimento em suas disciplinas.

Assim como a outra frente do Projeto de Trabalho Social realizado pela Atibaia Saneamento, Culinária Sustentável, o PEC está baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ou seja, em metas globais de desenvolvimento sustentável até 2030. “Alinhados com as práticas socioambientais, o envolvimento de alunos e professores dentro das escolas municipais promove a transformação da sociedade por meio da preservação do planeta. Assim possibilitamos que as crianças e jovens sejam também agentes de conscientização para as futuras gerações”, explica o diretor-geral da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento