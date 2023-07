Projeto “Tampinha do Bem” já evitou a emissão de mais de 8 toneladas de CO2 na atmosfera

A “Tampinha do Bem”, é uma campanha de reciclagem de tampinhas de embalagens plásticas presente em diversos municípios. Considerando o volume acumulado em Atibaia e Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, foi impedida a emissão de 27 toneladas de dióxido de carbono entre 2022 e abril de 2023. Por meio do processo de transformação do resíduo, realizado pela plataforma de economia circular, Lar Plásticos, todo o material recolhido pelas prefeituras locais pôde ser reaproveitado, resultando na diminuição de CO2 na atmosfera.

(Imagem Ilustrativa de Roberto Sorin por Unsplash)

Segundo dados do setor de matéria-prima da Lar Plásticos, de janeiro de 2022 a abril deste ano, foram encaminhados cerca de 10.859 kg em tampinhas recolhidas nos postos de coleta espalhados pela cidade de Atibaia e o equivalente a 2.660 kg no município de Campo Limpo Paulista.

Com o volume arrecadado, a transformação do resíduo sólido em insumo para a produção de novos artigos permitiu a não emissão de aproximadamente 0,6kg de CO2 a cada quilo do material reciclado. A conversão tem como base o estudo realizado pelo Centro de Tecnologia de Embalagens (CETEA) em parceria com o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE). Assim, além da destinação correta e reutilização do plástico pós-consumo, a iniciativa se apresenta como uma excelente alternativa para lidar com a questão do aquecimento global.

O dióxido de carbono está naturalmente presente no planeta e é essencial para a respiração de vários organismos, inclusive plantas e árvores. Contudo, a verdadeira preocupação é a alta emissão causada pela queima de combustíveis fósseis em indústrias e automóveis, o desmatamento e as atividades do setor pecuário. Essas ações humanas geram maior concentração de CO2 na atmosfera e colaboram diretamente para o aumento do aquecimento global, já que ele é o principal gás do efeito estufa.

“Além da poluição do ar, a alta concentração de CO2 provoca a degradação ambiental e mudanças climáticas ao longo dos anos. Por isso, a diminuição do gás por atividades humanas é uma meta global e deve ser um compromisso das indústrias”, explica o diretor industrial da Lar Plásticos, Leonardo Marino.

De acordo com o gestor, a parceria com as prefeituras de Atibaia e Campo Limpo Paulista por meio do projeto Tampinha do Bem permite o envolvimento da população na causa ambiental, unindo a temática da reciclagem ao movimento contra o aumento do aquecimento global.

A iniciativa é uma ação permanente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Atibaia desde 2021, após o sucesso da campanha beneficente de inverno. No mesmo ano foram arrecadadas mais de cinco toneladas de resíduos plásticos e o valor da venda do material revertido para ações sociais em prol da população mais vulnerável na cidade.

“Iniciativas como essa fazem parte da pauta ESG, que movimenta a sociedade e as empresas para um olhar que gera soluções para as demandas sociais, econômicas e ambientais”, finaliza Marino.

Fonte: Assessoria de Imprensa Lar Plásticos